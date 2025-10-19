批用共產黨收拾民進黨太可怕！趙少康要鄭麗文別出花樣扯後腿

前中廣董事長趙少康。（資料照）

前立委鄭麗文當選國民黨主席，前中廣董事長趙少康在臉書發表看法表示，這屆的國民黨主席的主要任務是只要穩住當前局勢就好，平穩過渡到2026、2028，「千萬不要出花樣扯後腿」。趙也提到，國民黨此次有黨主席投票權的黨員，65歲以上佔了三分之二，國民黨的當務之急是不可距離社會主流意見與價值觀太遠，而台灣有一小部分人因為太討厭民進黨或獨派了，寧願共產黨來台灣收拾民進黨，這種想法太可怕，他完全不贊成，

趙少康表示，2026主要是縣市長選舉，只做了一任的現任黨籍縣市長，表現都不差，應該都會被提名繼續參選，新北市若由台北市副市長李四川和民眾黨主席黃國昌PK，李四川出線機會較大，台南市一定是立委謝龍介、高雄市一定是立委柯志恩出戰，剩下的只有任滿的宜蘭縣、彰化縣和嘉義市需要新提名，可能需要跟民眾黨合作。

趙少康說，2028才是重頭戲，38席立委會為自己的政治生命奮戰，黨中央能做的不多，總統提名只要機制公平，人對了，自然有勝選機會。黨主席最重要的是在需要舉辦時無私無我舉辦公平公正初選，選出最能勝選的人參選。

趙少康指出，國民黨此次有黨主席投票權的黨員33萬，65歲以上的有22萬，佔了三分之二，國民黨的當務之急是要讓黨意靠近民意，不可距離社會主流意見與價值觀太遠。

趙少康說，台灣大多數人要兩岸和平，要兩岸對話交流，台灣雖小，但台灣有台灣的立場、利益及主體性，不可自大也不必自卑。

趙少康表示，軍人的生命在戰場，政黨的生命在選舉，國民黨一定要體認選舉是在台灣選，選民是在台灣，不在大陸，要追求台灣的最大利益，追求台灣2000萬選民的最大利益，否則民進黨執政再爛再荒唐，也坐擁40%的選票，足夠他們吃香喝辣。

趙少康認為，台灣目前很大的問題是，獨派認為不支持台獨的就是統派，而中共則認為，不支持統一的就是獨派，其實統獨中間還有很多選擇，跟你立場不同不一定跟他立場相同，雖然二分法最簡單最廉價也最容易政治宣傳，但何必一定要把跟你不同的人打到對方陣營去？

趙少康說，台灣有一小部分人因為太討厭民進黨或獨派了， 被排斥感很高，寧願共產黨來台灣收拾民進黨，這種想法太可怕，我完全不贊成，但值得民進黨好好想想，為什麼要把自己人打成敵人？把台灣搞分散搞分裂了對台灣整體有什麼好？

