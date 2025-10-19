為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    談能源轉型 蔡英文：涉貪個案不能否定理性數據、政治不應影響綠能發展

    2025/10/19 23:18 記者陳昀／台北報導
    前總統蔡英文今晚在社群轉發「想想論壇」最新專文「10張圖看懂台灣能源轉型」。（擷取自蔡英文社群）

    

    前總統蔡英文今晚在社群轉發「想想論壇」最新專文「10張圖看懂台灣能源轉型」，並以具體數據回顧任內的能源成果。她強調，未來不管台灣要不要接受新一代核能科技，或再生能源發展過程遇到的挑戰、涉貪個案，都不能否定相關事實、理性數據，大家應該理性、務實，避免以政治影響再生能源發展。

    蔡英文指出，2016年她執政以前，全年供電綠燈僅50天；到了2020年，全年供電綠燈超過300天；2022年，綠能發電占比超過核電；2024年，燃氣發電占比超過燃煤發電。

    蔡英文表示，未來，不管台灣要不要接受新一代的核能科技，或是再生能源在發展的過程中，所遇到的挑戰、涉貪個案，都不能否定這些關於能源的事實、理性的數據，唯有透過這些數據，來檢視能源轉型現階段的成果，才能共同決定台灣能源的下一步。

    蔡英文說，在氣候極端化、國際局勢高度變動的今天，發展再生能源已是跨黨派的共識。台灣3個主要政黨都提出2030年再生能源發電佔比，要達到30%的共同目標，除了減碳，也是確保台灣安全與維持產業國際競爭力的關鍵。

    蔡英文強調，面對能源轉型的挑戰，我們應該聚焦在已有共識的事情上，並且用理性、務實的態度，避免以政治來影響再生能源的發展。轉型是挑戰，也是機會。過去一段時間，台灣的能源轉型創造了商機，新興能源產業也正在崛起，請大家點開「想想論壇」，一起關心台灣的能源轉型。

