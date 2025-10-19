卓揆出席僑委會歡迎酒會 盼海內外僑胞攜手壯大台灣

行政院長卓榮泰今晚出席僑務委員會議歡迎酒會。（行政院提供）

行政院長卓榮泰今晚出席僑務委員會議歡迎酒會，他致詞時強調，台灣是世界的中心，台灣一舉一動都備受世界關注。希望政府在未來施政推動過程中，能獲得所有僑胞朋友與僑界領袖們更多支持與協助，海內海外一條心，繼續在壯大台灣這條路上一起努力。

為匯聚僑界建言、凝聚僑界向心，僑委會於10月19日至21日舉辦僑務委員會議，邀集全球僑務委員及海外代表返國提出建言，共同建立具韌性、安全及永續發展的僑務服務體系，今年計有僑務委員和海外代表177人回台參與會議。

請繼續往下閱讀...

卓榮泰指出，台灣是世界的中心，台灣一舉一動都備受世界關注，包括輝達（NVIDIA）是否落腳台灣，以及台積電全球布局策略等，都牽動全球經濟發展、國際經貿局勢。

卓榮泰提及，根據亞洲開發銀行最新報告顯示，台灣今年經濟成長率將大幅上調至5.1%，而國際金融機構對台灣經濟前景深具信心，係因台灣今年第一、二季經濟成長率分別達5.48%及8.01%，原先預估第二季有所謂搶單效應，但全球對台灣高科技產品仍有非常高的需求，因此支撐台灣經濟成長動能。

卓榮泰指出，賴總統說過想給人民的不是一個好的數字，而是好的日子。好的數字不代表人民都會過著公平分配的經濟生活，好的日子才是執政團隊給人民的承諾。相信未來在總統帶領下，行政團隊一定能全力以赴達成這項目標。

卓榮泰舉例，行政團隊已提出「AI新十大建設」，分為「智慧應用」、「關鍵技術」、「數位基磐」三大部分。在「智慧應用」方面，在台灣硬體製造的優勢基礎上，持續強化軟體設計，讓百工百業都能智慧應用，運用大型AI數據模組解決產製過程中所遭遇之問題，進一步達成「全民智慧生活圈」目標。

其次，在「關鍵技術」方面，將積極發展矽光子、量子電腦、AI機器人與無人載具，對準國際非紅供應鏈轉單商機，打造民主供應鏈的價值。最後，在「數位基磐」方面，將建立一個具有主體性、台灣元素的大型語言模型及主權AI，全力提升國家算力建設，朝世界第5名目標邁進，並推動「智慧政府資料治理」，讓資料能開放全民共享，以滿足產業需求、促進產業合作。

卓榮泰提及，同時也會培育百萬AI人才，透過推動「兆元投資國家發展方案」，打造台灣成為「亞洲資產管理中心」，藉以吸引千億創投基金投入國內AI基礎建設，讓台灣在未來20、30年中，繼續在世界取得領先地位。

為實現總統「均衡台灣」理念，卓榮泰說，行政院已提出「六大區域產業及生活圈計畫」，全力推動北北基宜「首都圈黃金廊帶」、桃竹苗「桃竹苗大矽谷」、中彰投雲「精密智慧新核心」、嘉南高屏「大南方新矽谷」、宜花東屏南「東部慢活城鄉」，以及金馬澎「低碳樂活離島」，並積極解決產業發展所面臨的各種問題。

卓榮泰強調，總統一再指示，無論如何都要讓中小微企業能夠安定，國家才能夠安定。在對美關稅談判過程中，中小微企業受到相當大衝擊，感謝立法院17日通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，歲出原列5500億元，經立法院減列53億元，改列5447億元。他已要求經濟部、勞動部、農業部、財政部等相關部會在特別條例公告生效後，全力展開「支持產業」、「安定就業」、「照顧民生」及「強化韌性」等各項措施。

卓進一步說，為加強與國際連結，政府也積極推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，讓青年學子有機會赴海外深造，並盼他們學成歸國後能夠貢獻所長，投入國家建設發展，成為國家未來的希望。卓院長也請在場僑胞朋友能夠協助接待及照顧前往其僑居地深造的青年學子們，一同實現「國家為青年圓夢、青年為國家圓夢」目標。

行政院長卓榮泰今日表示，希望政府在未來施政推動過程中，能獲得所有僑胞朋友與僑界領袖們更多支持與協助，海內海外一條心，繼續在壯大台灣這條路上一起努力。（行政院提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法