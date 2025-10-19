鄭麗文親共不親美？陳以信：藍駐美代表處能否維持是指標

昨天請辭國民黨海外部主任的陳以信表示，親美、友日、和陸目前為止還是國民黨的路線，主席辯論時各候選人並未偏離太遠，但鄭麗文對美路線會怎麼調整，關鍵指標是國民黨的駐美代表處是不是能夠持續運作下去。（資料照）

當選國民黨主席的前立委鄭麗文，日前陷入「中國介選」疑雲，黨內憂心「親共」將影響國民黨未來的政策與路線。對此，昨天才請辭的國民黨海外部主任陳以信表示，親美、友日、和陸目前為止還是國民黨的路線，主席辯論時各候選人並未偏離太遠，但鄭麗文對美路線會怎麼調整，關鍵指標是國民黨的駐美代表處是不是能夠持續運作下去。

陳以信認為，國民黨到目前為止都在親美、友日、和陸這個軸線上，黨主席辯論時，他總體聽起來，不覺得有偏離國民黨的方向太遠，至於鄭麗文的路線會不會調整，或許要從一些指標性的動作來看。

陳以信表示，舉例來說，國民黨現在有駐美代表處，過去朱立倫花了很大的心血完成，未來新的主席會不會延續代表處，這是一個很重要的觀察指標。因為美方和國民黨的關係，的確這幾年因為有了駐美代表處而轉變，國民黨的駐美代表在美國活動相當活躍，使得各界對國民黨很多的誤會都能夠得到第一時間的澄清。

陳以信說，現在美國華府是不是偏向賴清德或民進黨，他認為其實還好，他們對賴也滿多懷疑的，這都是國民黨對美工作奏效的結果。所以駐美代表處是不是維持，他認為是一個關鍵。

另外，從人事上面來看，陳以信指出，鄭麗文與馬政府時代的國安會副秘書長楊永明比較接近，若楊現在也比較能夠代表她的意思的話，楊的對美路線國民黨是熟悉的，他並不是反美，過去也曾經在黨裡面有協助、尤其在馬政府的時候。

陳以信說，楊永明其實相當有經驗，所以他不認為如果鄭麗文用了楊永明，黨會變成反美路線。但鄭麗文對美的路線會怎麼調整，他不敢說，只是認為駐美代表處是不是能夠繼續維持下去、是不是會派駐美代表，這是一個關鍵指標。

