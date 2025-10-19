稱鄭麗文「酸民等級」獲支持勝出 Kolas：顯然想選總統的不是我

總統府前發言人Kolas Yotaka。（資料照）

國民黨主席由前立委鄭麗文勝出，前總統府發言人Kolas Yotaka今晚在臉書發文回顧過去被鄭批評的報導指出，鄭麗文的發言根本「酸民等級」，特色是「羞辱民進黨」，這次勝出的一大原因就是國民黨員痛恨民進黨、想過癮；她也羅列盤點鄭在辯論時的五大金句，並指出，混亂的台灣是中共最想看的，「顯然想選總統的不是我」。

Kolas回顧2022年8月8日的報導指出，當時她譴責中國解放軍軍機逼近花蓮，對當地觀光與漁民造成損害，並譴責花蓮縣長徐榛蔚未對此表態。當時鄭麗文在媒體上評論「花蓮什麼時候有自己的軍隊跟外交了？是不是在偷臭蔡EE？」並反酸Kolas是不是以為自己在選總統。

Kolas指出，她不認識鄭麗文、沒有交集，但對方曾公開攻擊、羞辱她，有些發言純粹濫用國會言論免責權，低俗不堪，對此她並不在意，政黨間本來就會競爭，但她意外的是鄭麗文的發言根本「酸民等級」。

Kolas表示，鄭麗文有一個特色，就是會羞辱民進黨，讓國民黨支持者聽起來很過癮，這次鄭麗文勝出，她猜可能有一部分原因是國民黨員痛恨民進黨，想「過癮」、想選出個黨主席敢打敢殺，不但可升高對立，還要奪回政權。

此外，Kolas也提到，中共總書記習近平稍早對鄭麗文發出賀電，內容提及「深化交流合作、促進國家統一」，不知為何，國民黨並未如往常公布國共黨主席電文全文。

不過，Kolas也回顧10月11日國民黨主席辯論會上，鄭麗文的5大金句，包括「中華文明的璀璨瑰麗，文化歷史的底蘊，對於台灣的學子來講，應該是資產，不應該是毒藥」，「要強強聯手讓年輕人站在巨人的肩膀上」、「課綱的改革勢在必行」、「如果現狀要改變，必須是和平的」及「要能夠成功改變現狀，也必須是兩岸人民都支持、都樂於接受才有可能」等說法。

Kolas最後指出，混亂的台灣，是中共最想看的，現在回看鄭麗文3年前質疑她「想選總統」的報導，「顯然想選總統的不是我」。

