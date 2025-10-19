為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    花蓮光復洪災感同身受 日本秋田縣：為「珍貴的朋友」祈禱

    2025/10/19 20:12 記者楊綿傑／日本秋田報導
    日本秋田機場在好幾處空間都貼出為台灣加油的標語，旁邊還輔以當地祈福無病無災的「生剝鬼（NAMAHAGE）」為災民祈福。（記者楊綿傑攝）

    日本秋田機場在好幾處空間都貼出為台灣加油的標語，旁邊還輔以當地祈福無病無災的「生剝鬼（NAMAHAGE）」為災民祈福。（記者楊綿傑攝）

    花蓮立霧溪堰塞湖面臨滲流甚至潰決危機，但光復馬太鞍溪堰塞湖日前潰流致災仍在復原中，與台灣觀光與文化緊密交流的日本秋田縣，近期在機場貼出慰問到訪的台灣遊客與祈福標語；縣府指出，秋田近年也因創紀錄大雨帶來災害，能深刻了解災區民眾的痛苦，他們願為「珍貴的朋友」台灣祈福，盼災民都能堅強重建。

    馬太鞍溪堰塞湖潰流不僅造成人員死傷，家園、農田、馬路滿地都是厚厚泥濘，透過政府協調國軍投入，還有各地鏟子超人及善心團體投入人力物力，才讓災區逐漸步上重建軌道，相關新聞也廣為國際所知。記者近日造訪秋田，在機場就看到很顯眼的「我們真誠地衷心為台灣祈禱早日復原、平安」標語，好奇走近拍照時，更有機場人員過來致意喊「加油」，頓時感受溫暖。

    日本秋田縣觀光文化體育部官員三浦潤也代表縣府對台灣的受災民眾致以最誠摯的慰問。他表示，對於台灣東部造成嚴重災情，秋田縣全體居民都深感痛心，對於不幸罹難的民眾，致以最深切的哀悼，要向所有受災的各位，以及其家人、朋友，表達由衷的慰問。

    三浦潤指出，近年秋田縣也因創紀錄的大雨而造成廣泛淹水的災害，至今仍於縣中央地區留下了深深的爪痕，因此深刻地了解，那種理所當然的日常瞬間失去的痛苦，以及重建之路的艱辛與漫長，正因此，對台灣所面臨的悲傷與困難，能感同身受。但相信無論面對多麼艱困的處境，只要人們有彼此扶持、互相幫助的力量與堅毅不屈的精神，一定能成為復興最大的原動力。

    三浦潤也提到，秋田、台灣透過觀光與文化交流培養出了特別的羈絆，台灣對秋田而言，是珍貴的朋友，雖然現在正值艱難時期，但請務必保重身體，並攜手共度這場考驗。秋田將以強烈的誠心祈願台灣的安全，以及災區能早日恢復、重建。

    日本秋田機場大門口貼出為台灣加油的標語。（記者楊綿傑攝）

    日本秋田機場大門口貼出為台灣加油的標語。（記者楊綿傑攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播