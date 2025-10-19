傳北京9月下旬拍板「挺鄭麗文」 藍委曝：鄭與對岸有窗口直接聯繫

出身民進黨的前立委鄭麗文當選國民黨主席，傳出中共中央涉台系統9月下旬拍板支持鄭麗文，成為中國介入台灣政黨選舉的首例。（資料照）

出身民進黨的前立委鄭麗文當選國民黨主席，傳出中共中央涉台系統9月下旬拍板支持鄭麗文，成為中國介入台灣政黨選舉的首例。一名有意角逐明年縣市長的藍委直言，曾聽聞鄭麗文與對岸有窗口可以直接聯繫，她親中的兩岸路線及背後紅統勢力，令人憂心接下來2026、2028年的選戰，會讓縣市長候選人被綠營扣上紅帽。

國民黨主席選舉結果出爐，破天荒產生建黨百餘年來第一位來自民進黨的女黨魁鄭麗文，未來「朱中央」及「朱傅體制」如何接軌，備受外界關注。不具名藍委表示，現在黨團重點在明年度總預算、攸關地方政府一般性補助款的財劃法，及其他重要民生法案，若鄭麗文一上任就要強推高度政治性的法案、完全不顧地方民意，相信包括總召傅崐萁在內的藍委都不會接受。

「鄭麗文若不尊重立委，黨團也不會尊重她。」這名藍委說，藍委黃健豪先前對鄭麗文「履歷蒼白無力、沒贏過任何選舉」的評論，很多藍委都非常認同，認為說出他們的心聲，很多人近4年選了3次，鄭一次立委都沒選過。

該名藍委也指出，「大家長」立法院長韓國瑜還未正式表態，對鄭麗文當選黨魁行禮如儀，未來2人的互動及合作，鄭麗文如何輔佐黨團，甚至未來鄭麗文會不會繼續提名韓國瑜任不分區等，都是大家關注的焦點。

