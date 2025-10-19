鄭麗文是政治啟蒙學姊？！ 梁文傑昔嘆「被她騙了」......

陸委會副主委梁文傑。（資料照）

國民黨主席改選18日落幕，由前立委鄭麗文高票當選，其過往政治立場反覆，從民進黨出走到加入國民黨，原本滿口台獨論述到如今卻稱要讓所有台灣人自信說出自己是中國人等背景，遭大批網友嘲諷。今天（19日）陸委會副主委梁文傑過去慨歎被鄭麗文欺騙的發言被翻出，引發討論。

民進黨立委王義川日前在政論節目上笑稱，梁文傑的政治啟蒙「學姊」其實就是鄭麗文，粉專「Mr.柯學先生」19日在臉書分享梁文傑過去任台北市議員時上節目談到鄭麗文的影片，「原來鄭麗文居然是梁文傑政治啟蒙的學姊！昔日上節目談到鄭麗文，梁少大嘆：我被騙了！」

當時梁文傑表示，看到鄭麗文這樣一路走來，其實令人唏噓，「我覺得加入民進黨或退出民進黨不是很重要的事情，我們民進黨很多早期加入後來也是離開的，但基本上應該沒有人在意識形態或是路線上面有這麼180度的變化，譬如說許信良離開了民進黨，施明德也離開過民進黨，但是他們並不會搖身一變加入國民黨，然後在統獨、兩岸（議題）這個上面180度的變化，是不會的。」

他接著說：「鄭麗文她當然可以對民進黨提出批評，我覺得這個都是無可厚非，但是你2002年離開民進黨，後來加國入國民黨……這不是一個加入黨派的問題，而是你把整個自己的人生觀徹底的改變，這個改變我也只能夠說滄海桑田啦」。主持人周玉蔻當時問梁文傑「有沒有覺得被她騙了」，梁文傑無奈稱「我一生中被騙過很多次，這是其中一次而已」。

網友紛紛留言，「別忘了還有郭正亮」、「就跟KMT一樣啊，麼可以從反共變成舔共呢？價值觀180度大轉變，不知道還以為集體換腦」、「背骨仔大比拼」。

