為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    賴瑞隆、邱議瑩爭高雄市長初選 搶邀蔡其昌南下同框

    2025/10/19 18:17 記者葛祐豪／高雄報導
    立委蔡其昌（右）與賴瑞隆（左）合體，暢談演唱會、棒球經濟對城市發展的影響。（記者葛祐豪翻攝）

    立委蔡其昌（右）與賴瑞隆（左）合體，暢談演唱會、棒球經濟對城市發展的影響。（記者葛祐豪翻攝）

    身兼中職會長的民進黨台中立委蔡其昌，很受年輕族群歡迎，他今天（19日）專程南下高雄，與黨內2位爭取高雄市長初選的立委賴瑞隆、邱議瑩同框，暢談演唱會、棒球經濟對城市發展的影響，同時呼籲球迷多進場看球，用實際行動支持職棒。

    蔡其昌近年領導中華職棒聯盟，以中職球員主體的國家隊在去年世界12強奪冠，也取得明年經典賽門票，蔡其昌被球迷稱讚是做得最好的職棒會長，獲得40歲以下民眾的支持，政治行情翻轉。

    韓國女子天團BLACKPINK重返高雄開唱，颳起的粉紅炫風使港都的「盛事經濟」再度吸引全國目光，賴瑞隆今天邀請蔡其昌南下合體，與年輕追星族體驗應援周邊小物，並交流演唱會、棒球經濟對城市發展的影響。

    賴瑞隆表示，他過去任職市府2009年世運會執行秘書、觀光局主秘到新聞局長，主辦被譽為史上最成功的世運會後，更邀請五月天到世運主場館開5萬人演唱會；2013年並成功引進黃色小鴨到高雄展出，創造10億觀光產值，開啟高雄「盛事經濟」。未來將持續推動軟硬體升級，包括規劃在205兵工廠新設大巨蛋、專業人才培育、觀光產業支撐鏈（飯店、餐飲、交通等）整合，將高雄打造為「世界級盛事之都」。

    蔡其昌盛讚賴瑞隆是最好的城市行銷人才，「有國際級的場館，演唱會能精彩、職棒也能受惠。」他以個人座右銘「我們都是搭舞台的人，立志讓在台上的人演出精彩、發光發亮」勉勵賴瑞隆。

    立委邱議瑩今天也與蔡其昌相約在知名的「勇記無敵蘿蔔糕」，與統一獅前應援隊長「標哥」及球迷一起吃美食、聊棒球，在粉紅色球棒簽名後，送給店家留念，並呼籲球迷多多進場看球，用實際行動支持職棒。

    邱議瑩說，勇記老闆是蔡其昌的粉絲，希望能邀請他品嚐招牌臭豆腐。現場有球迷許願，希望高雄能蓋大巨蛋和增加乙組球場數量，蔡其昌回應，可以依照高雄或南部的情況適度規劃，不一定要蓋像台北那樣的大巨蛋；邱議瑩則說，曾經參訪日本北海道火腿鬥士隊主場，對於球團和當地北廣島市政府的合作模式，也就是將大巨蛋結合造鎮計畫，是可以推動的方向。

    蔡其昌（左2）與邱議瑩（左3）、統一獅前應援隊長「標哥」（右3）一起吃蘿蔔糕、聊棒球。（記者葛祐豪翻攝）

    蔡其昌（左2）與邱議瑩（左3）、統一獅前應援隊長「標哥」（右3）一起吃蘿蔔糕、聊棒球。（記者葛祐豪翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播