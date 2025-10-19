賴瑞隆、邱議瑩爭高雄市長初選 搶邀蔡其昌南下同框

立委蔡其昌（右）與賴瑞隆（左）合體，暢談演唱會、棒球經濟對城市發展的影響。（記者葛祐豪翻攝）

身兼中職會長的民進黨台中立委蔡其昌，很受年輕族群歡迎，他今天（19日）專程南下高雄，與黨內2位爭取高雄市長初選的立委賴瑞隆、邱議瑩同框，暢談演唱會、棒球經濟對城市發展的影響，同時呼籲球迷多進場看球，用實際行動支持職棒。

蔡其昌近年領導中華職棒聯盟，以中職球員主體的國家隊在去年世界12強奪冠，也取得明年經典賽門票，蔡其昌被球迷稱讚是做得最好的職棒會長，獲得40歲以下民眾的支持，政治行情翻轉。

韓國女子天團BLACKPINK重返高雄開唱，颳起的粉紅炫風使港都的「盛事經濟」再度吸引全國目光，賴瑞隆今天邀請蔡其昌南下合體，與年輕追星族體驗應援周邊小物，並交流演唱會、棒球經濟對城市發展的影響。

賴瑞隆表示，他過去任職市府2009年世運會執行秘書、觀光局主秘到新聞局長，主辦被譽為史上最成功的世運會後，更邀請五月天到世運主場館開5萬人演唱會；2013年並成功引進黃色小鴨到高雄展出，創造10億觀光產值，開啟高雄「盛事經濟」。未來將持續推動軟硬體升級，包括規劃在205兵工廠新設大巨蛋、專業人才培育、觀光產業支撐鏈（飯店、餐飲、交通等）整合，將高雄打造為「世界級盛事之都」。

蔡其昌盛讚賴瑞隆是最好的城市行銷人才，「有國際級的場館，演唱會能精彩、職棒也能受惠。」他以個人座右銘「我們都是搭舞台的人，立志讓在台上的人演出精彩、發光發亮」勉勵賴瑞隆。

立委邱議瑩今天也與蔡其昌相約在知名的「勇記無敵蘿蔔糕」，與統一獅前應援隊長「標哥」及球迷一起吃美食、聊棒球，在粉紅色球棒簽名後，送給店家留念，並呼籲球迷多多進場看球，用實際行動支持職棒。

邱議瑩說，勇記老闆是蔡其昌的粉絲，希望能邀請他品嚐招牌臭豆腐。現場有球迷許願，希望高雄能蓋大巨蛋和增加乙組球場數量，蔡其昌回應，可以依照高雄或南部的情況適度規劃，不一定要蓋像台北那樣的大巨蛋；邱議瑩則說，曾經參訪日本北海道火腿鬥士隊主場，對於球團和當地北廣島市政府的合作模式，也就是將大巨蛋結合造鎮計畫，是可以推動的方向。

蔡其昌（左2）與邱議瑩（左3）、統一獅前應援隊長「標哥」（右3）一起吃蘿蔔糕、聊棒球。（記者葛祐豪翻攝）

