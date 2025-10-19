民進黨族群政策像「沙拉」 立委范雲妙喻在場有感

綠委范雲下午在新竹縣，用沙拉妙喻民進黨的族群政策就是多元。（記者黃美珠攝）

民進黨新住民事務部今天下午在該黨新竹縣黨部成立「新住民諮詢站」，就近提供新竹縣內的新住民朋友以及「新」二代家庭各項服務和協助。出席的立委范雲會中用「沙拉」做比方，形容民進黨的族群政策是多元的，不是其他政黨主張的融合政策，所以沙拉中的青菜、蘿蔔可以各自獨立保有自己的特色，但透過「台灣認同」這個醬汁，可以讓整個沙拉吃起來每一口都自帶特色，還很好吃。

青菜蘿蔔保留自己特色 共同醬汁調味

范雲說，別的政黨講族群政策強調融合，也就是所謂的民族大熔爐，大家強迫融合在一起、要長得一樣。但是民進黨的多元主張就像我們吃沙拉，青菜依舊是青菜，蘿蔔仍然是蘿蔔，但是青菜、蘿蔔卻可以保留自己的特色，但有共同的醬汁調味。

而這個醬汁也就是「台灣認同」，讓大家可以感受到，我們還是可以是一盤沙拉，卻保有各自特色，且因大家不一樣而使這個沙拉口感每一口都不一樣而更好吃。

范雲也說，目前立法院內有個「為下一代而戰」的行動聯盟，新住民相關權益就是他們的優先法案。去年7月通過新住民基本法，裡面明訂新住民事務將有3級行政機關主管，目前行政院已成立籌備小組，她和立院同僚羅美玲會把這個新住民事務的3級行政機關相關法案，列為這個會期的優先法案，希望能夠儘速推動通過。等於未來在中央，除了原民會、客委會，也將會有一個關於新住民權益的行政機關，新竹縣就以今天在民進黨縣黨部成立的諮詢站為據點，提供縣內的新住民與「新」二代家庭各項協助。

綠委范雲（右2）跟大家手捧新住民美食，並以「沙拉」妙喻民進黨的族群政策。（記者黃美珠攝）

