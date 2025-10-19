新住民權益保障後援 民進黨竹縣黨部諮詢站揭牌

民進黨新住民諮詢站即日起進駐該黨新竹縣黨部。（記者黃美珠攝）

民進黨今天下午在該黨新竹縣黨部成立「新住民諮詢站」，由該黨新住民事務部主任張瑜庭、立委范雲以及縣黨部主委鄭朝方等共同揭牌。張瑜庭說，全國的新住民約有60萬人，新竹縣內就大概佔了1.5萬，諮詢站的成立，象徵民進黨中央和地方結合，未來就近服務新住民鄉親。

范雲說，立院有個「為下一代而戰」的行動聯盟，新住民相關權益就是他們的優先法案，去年7月通過新住民基本法，裡面明定新住民事務行政機關有三級，政院已成立籌備小組，她和立院同僚羅美玲會把這個三級行政機關的有關法案列為本會期優先法案，希望能夠儘速推動通過。

請繼續往下閱讀...

鄭朝方表示，新住民的相關行政事務，從中央到地方分屬內政（社會）、教育、以及勞工單位負責，民進黨新竹縣黨部成立諮詢站，可以統合且架接中央政策，做為新住民諮詢權利的後援。

他說，全縣新住民以及「新」二代保守估計約有1.5萬人，換言之，整個新住民家庭就有5萬人口在縣內，其中有很多新住民在竹北市從事服務或餐飲業，城區因此可以看到很多多元文化的展現。

做為北台灣唯一執政的綠地、同時身為竹北市長的鄭朝方，去年由公所推出「多元文化午茶節」活動獲得好評，今年11月將持續辦理。

鄭朝方指出，民進黨在新竹縣也在新住民部分有很多著墨，除了歡迎新住民加入信賴姊妹陣容，目前黨公職服務團隊中也有不少新住民加入，展現民進黨包容多元的精神，以促使社會未來更和諧。

民進黨立委范雲說，他們「為下一代而戰」行動聯盟，已經把推動新住民三級行政機關出現的相關法案，列為優先事項。（記者黃美珠攝）

民進黨新竹縣黨部主委、也是竹北市長鄭朝方說，去年首次推出的多元文化午茶節，就是竹北推出的新住民相關活動，今年會繼續舉辦。（記者黃美珠攝）

民進黨新住民事務部主任張瑜庭說，全國約有60萬新住民，新竹縣約有1.5萬人。（記者黃美珠攝）

