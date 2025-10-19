為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    蘇巧慧高歌《粉紅超跑》 爭取民眾支持衝向新北市長選舉

    2025/10/19 17:52 記者黃政嘉／新北報導
    民進黨主委蘇巧慧今到新北市永安市民活動中心，與民眾唱歌同歡。（記者黃政嘉攝）

    民進黨主委蘇巧慧今到新北市永安市民活動中心，與民眾唱歌同歡。（記者黃政嘉攝）

    立委張宏陸今在新北市永安公園市民活動中心舉辦「歌喉陸讚隊 板橋之星就是你」歌唱活動，近200人藉歌唱與有獎徵答加強防詐意識。民進黨立委暨新北市黨部主委蘇巧慧也到場高歌同歡，歌詞唱到衝衝衝時，蘇巧慧也喊「慧慧慧」，以｢慧衝」意涵，爭取民眾支持明年新北市長選舉。

    今天包括蘇巧慧、新北市議員石一佑、戴瑋姍都分別到場與民眾同歡，蘇巧慧先和張宏陸合唱合唱《愛情限時批》，另再走向台下高歌《粉紅超跑》，逐一與民眾握手，氣氛熱絡。蘇巧慧向鄉親說到，以前大家都知道「衝衝衝」，現在要再加1句「慧慧慧」，因為蘇巧慧想跟大家爭取在新北市服務的機會，「慧衝、慧衝」同樣會衝。

    張宏陸表示，詐騙新聞不斷，雖然政府不斷宣導，但仍有民眾警覺不足，要幫助民眾加強防詐意識，但是又要辦得有趣，因此舉辦歌唱活動，同時加強社區互動，11月2日、15日下午2點分別在六里活動中心、國光公園活動中心繼續舉辦活動，歡迎民眾直接到場同歡。

    新北市海山警分局埔墘派出所副所長林建堂與警員曹仙柏提醒，許多詐騙電話會假冒檢警，騙民眾說出存款銀行帳號或要求轉帳等，2人強調，發生案件，員警一定會請當事人到派出所說明，若聽到怪異訊息，切記打165、110查證，別因一時緊張而上詐騙集團的當。

    立委蘇巧慧（右）與張宏陸（左）合唱《愛情限時批》。（記者黃政嘉攝）

    立委蘇巧慧（右）與張宏陸（左）合唱《愛情限時批》。（記者黃政嘉攝）

    新北市議員戴瑋姍與民眾合唱同歡。（記者黃政嘉攝）

    新北市議員戴瑋姍與民眾合唱同歡。（記者黃政嘉攝）

    新北市議員石一佑與民眾合唱同歡。（記者黃政嘉攝）

    新北市議員石一佑與民眾合唱同歡。（記者黃政嘉攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播