蘇巧慧高歌《粉紅超跑》 爭取民眾支持衝向新北市長選舉

民進黨主委蘇巧慧今到新北市永安市民活動中心，與民眾唱歌同歡。（記者黃政嘉攝）

立委張宏陸今在新北市永安公園市民活動中心舉辦「歌喉陸讚隊 板橋之星就是你」歌唱活動，近200人藉歌唱與有獎徵答加強防詐意識。民進黨立委暨新北市黨部主委蘇巧慧也到場高歌同歡，歌詞唱到衝衝衝時，蘇巧慧也喊「慧慧慧」，以｢慧衝」意涵，爭取民眾支持明年新北市長選舉。

今天包括蘇巧慧、新北市議員石一佑、戴瑋姍都分別到場與民眾同歡，蘇巧慧先和張宏陸合唱合唱《愛情限時批》，另再走向台下高歌《粉紅超跑》，逐一與民眾握手，氣氛熱絡。蘇巧慧向鄉親說到，以前大家都知道「衝衝衝」，現在要再加1句「慧慧慧」，因為蘇巧慧想跟大家爭取在新北市服務的機會，「慧衝、慧衝」同樣會衝。

張宏陸表示，詐騙新聞不斷，雖然政府不斷宣導，但仍有民眾警覺不足，要幫助民眾加強防詐意識，但是又要辦得有趣，因此舉辦歌唱活動，同時加強社區互動，11月2日、15日下午2點分別在六里活動中心、國光公園活動中心繼續舉辦活動，歡迎民眾直接到場同歡。

新北市海山警分局埔墘派出所副所長林建堂與警員曹仙柏提醒，許多詐騙電話會假冒檢警，騙民眾說出存款銀行帳號或要求轉帳等，2人強調，發生案件，員警一定會請當事人到派出所說明，若聽到怪異訊息，切記打165、110查證，別因一時緊張而上詐騙集團的當。

立委蘇巧慧（右）與張宏陸（左）合唱《愛情限時批》。（記者黃政嘉攝）

新北市議員戴瑋姍與民眾合唱同歡。（記者黃政嘉攝）

新北市議員石一佑與民眾合唱同歡。（記者黃政嘉攝）

