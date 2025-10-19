鄭麗文上位...國民黨紅統化以後大選就很好打？ 他示警綠營這件事！

鄭麗文當選國民黨主席。（資料照）

前立委鄭麗文昨天（18日）高票當選國民黨主席，被視為中共成功介選國內政黨選舉的首例，外界嘲諷藍營正式「紅統化」。針對部分綠營人士認為鄭麗文上位以後大選就「很好打」，前行政院政務委員張景森直言他不這麼認為，面對鄭麗文說「要讓台灣人都能自豪地說我是中國人」的主張，民進黨千萬不能再用「中國人/台灣人」這種簡單二分法去加劇對立，限縮自己的政治空間，否則未來的路恐越來越難走。

張景森今天在臉書發文，「中國國民黨新任主席鄭麗文，在競選期間公開表示『未來所有台灣人都要能自豪、自信地說我是中國人』。鄭麗文強調『中國人』的身分自豪感，主張台灣人應重新接納中華民族的文化根源與歷史連結。這樣的論述，既是她個人的政治宣示，也反映出國民黨內部對兩岸關係重新定位的企圖。面對這樣的論述，綠營膝蓋式的反應，覺得她完了，國民黨完了，國民黨紅統化了，以後大選很好打了！」

請繼續往下閱讀...

「我個人的看法不一樣。其實鄭麗文過去是台獨論者，如今自稱『中國人』，這是個人意識的選擇。在文化、歷史與情感上對『中國』懷有歸屬感，這在台灣社會並非不可理解，也應該被接受。其實民主進步黨黨綱強調：兩個在地緣上相近、經濟上互利、文化上共源的國家，也不可能永遠互相仇視、互設門檻。也就是說，民進黨承認台灣與大陸在歷史、文化、經濟上有連結，但強調『主權』、『獨立自主』與『對等』的重要性。」

他接著說：「但是綠營過去內部存在一些極端傾向的激進台派，對於個人『中國認同』中屬於血緣、文化或歷史的部分，帶有敵意，連帶對所有中國的事物都採取極端否認與排斥的態度。這樣的狹隘立場製造更深的對立，把支持民主自由獨立的中性選民都推開了，或者製造帶有中國情感認同者的內心不安。這些不寬容、動輒貼標的極端言論，小弟認為應該徹底從民進黨的主流論述中清除出去。唯有包容多元、尊重文化差異，和歷史背景，民進黨才能成為真能夠領導台灣整體社會的政黨。」

「面對鄭麗文『要讓台灣人都能自豪地說我是中國人』的主張，民進黨千萬不能再用膝蓋反射的方式去對抗。再用『中國人/台灣人』這種簡單的二分法，或者『中國好爛、沒什麼好自豪、光榮的』那樣的回應。這只會再次鞏固台灣內部族群與認同的對立，限縮了的民進黨的政治空間。小弟認為唯有包容多元、尊重文化差異、尊重歷史事實，民進黨才能成為真正代表台灣整體社會的政黨。」

張景森直言，民進黨要跟鄭麗文帶領的國民黨做出差別，要放在政治領域上，強調認同中華文化不是問題，但是認同中華人民共和國與中國共產黨這個對台灣懷有敵意、以武力併吞為目標的政權，就不是「個人自由」的選擇，而是「敵對行為」，「文化認同可以多元，政治效忠必須唯一。目前不能夠依照她的言論就把她定性為敵人，必須看她之後的行為。在政治上效忠北京、企圖協助中國政府影響台灣命運的人，無論其出身、背景或語言情感，都已站在台灣的對立面。這樣的人就不是政黨的政敵，而是人民的公敵。」

最後張景森表示，「民進黨若能遵照黨綱，以此為原則，就能最大程度地團結台灣人民，包括那些在文化上、情感上、歷史臍帶上仍認同中國、但在政治上珍惜台灣民主、自由與主權的國民。這才是成熟民主社會應有的態度：尊重多元文化認同，堅守唯一主權立場。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法