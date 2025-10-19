爆國安疑慮》黃國昌索取央廣機敏資料 賴瑞隆批：全與問政無關

中央廣播電台官網首頁日前被惡意置換為五星旗，「內鬼」吳姓網路工程師自稱是黃國昌的人；黃國昌國會辦公室更被爆出索取央廣褒忠分台10年來的數據資料。（資料照）

國營中央廣播電台遭「內鬼」將官網置換五星旗，立委黃國昌辦公室則被爆出，今年曾向央廣索取褒忠分台10年來歷次發射機的全部工作數據資料及電費單等機敏資料，網友也質疑黃辦有中配在當國會助理；黃則聲稱，央廣回覆的資料不僅未列密件，索資過程中，央廣也不曾說是機敏資訊。立委痛批，這些資料都與立委問政無直接關係，中共對台滲透嚴重，一旦被敵對力量掌握，將危害國家安全。

位於雲林的褒忠電台是央廣相當機敏的分台，一旦台海發生戰爭、央廣大直總台遭破壞，無法對中國及國際進行廣播，褒忠電台即為提供行政院使用的備用分台，由於距離中國近且靠海，特別指派保二總隊看守。

請繼續往下閱讀...

對於黃國昌國會辦公室索取的央廣分台資料，安全單位展開分析，發現相關資料根本與採購、查弊無關，反而構成對關鍵基礎設施安全的潛在威脅，可能成為擬定攻擊計畫最完整的參考資料。

對此，民進黨立委賴瑞隆今日受訪表示，央廣是國家的廣播電台，在戰時是國家非常重要的發聲管道，該電台與國家安全、國家戰略息息相關。日前央廣出現「內鬼」在網站上放置五星旗，吳姓網路工程師顯然並不單純，又對外說「他是黃國昌的人」，在外界高度懷疑這2人關係時，現在又爆出黃國昌國會辦公室有索取央廣分台的內部資訊。

賴瑞隆質疑，央廣發射機傳送的數據、電費單等資料，跟立委問政並沒有直接關係，反倒跟國家機密、國安相關。當敵對力量可以掌握這些資料時，便可得知電台內部狀況、發送什麼出去，甚至掌握央廣運作的資訊，這都危及國家安全，黃國昌必須要向社會各界說明，不要用一些「揭弊」理由來回應。

賴瑞隆批評，黃國昌要央廣的電費、傳送數據的資料做什麼？必須清清楚楚向外界交代，因為這些資料是敵對力量想要掌握的東西。在中共對台滲透如此嚴重之際，有央廣員工將官網置換成五星旗，顯然已經被滲透，而且這個人跟黃國昌熟識，2人還有互動，黃被爆出來的事，更涉及國安問題。

他強調，未來有立委要調閱這類資料，機關恐怕都要更加謹慎，要從機密、國安角度思考，不然內部資料外流，進而讓境外勢力掌握時，就會衍生國安問題。因為國家面臨危機時，這些電台對外傳播可能會產生影響，甚至被人傳遞「錯誤訊息」，將是重大國家危機。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法