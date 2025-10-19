應對境外勢力 內政部：三級以上機關首長辦公室警衛要特殊查核

立法院內政委員會明日將邀請內政部、警政署署長、國安局、法務部針對「當前全國治安狀況與如何強化總統、副總統、中央政府機關首長及特定人士安全警衛作業，避免境外勢力或協力者影響國家安全」進行專題報告。圖為內政部長劉世芳。（資料照）

共諜案層出不窮，面對境外勢力的影響。內政部指出，警政署將加強安全警衛特殊查核，於行政院及所屬三級以上機關（構）政務首長辦公室任職的安全警衛人員，都將被列為特殊查核對象。

立法院內政委員會明日將邀請內政部、警政署署長、國安局、法務部針對「當前全國治安狀況與如何強化總統、副總統、中央政府機關首長及特定人士安全警衛作業，避免境外勢力或協力者影響國家安全」進行專題報告，內政部書面報告已送抵立院。

請繼續往下閱讀...

針對正副總統安全警衛作業，內政部透過書面報告表示，警政署將強化狀況預判與加強情蒐及警衛部署，加強對網路社群平台、媒體的情蒐，積極查緝並溯源分析，也強化攔截圍捕點效能，防範意圖危害衝撞的車輛。

針對中央政府機關首長及特定人士安全警衛作業，內政部說明，截至本月20日止，計有中央政府機關首長27位，申請派遣安全警衛96位；特定人士9位，申請安全警衛26位，合計安全警衛對象36位，申請派遣安全警衛122位。

針對敵對勢力滲透安全警衛人員的防制作為，內政部表示，將加強安全警衛特殊查核，將於行政院及所屬三級以上機關（構）政務首長辦公室任職的安全警衛人員，列為特殊查核對象，由保六總隊送請法務部調查局辦理特殊查核。

內政部也表示，加強安全警衛人員考核監督責任，安全警衛人員訓練、任用、派遣及考核等，由派遣安全警衛警察機關辦理，若有發生違法或品德操守上之違紀行為，主官（管）應負考核監督不周責任。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法