    首頁 > 政治

    強化總統維安 國安局擬建暴力份子資料庫、訪查潛在危安人士

    2025/10/19 17:15 記者黃靖媗／台北報導
    共諜案層出不窮，面對境外勢力的影響，元首及中央政府機關首長的維安是否會受影響，引起關注。（資料照，記者陳逸寬攝）

    共諜案層出不窮，面對境外勢力的影響，元首及中央政府機關首長的維安是否會受影響，引起關注。國安局於最新書面報告指出，特勤面臨威脅已非傳統單一模式，將建立政治極端主義及特定不滿群體中，具備暴力傾向行為的資料庫，強化針對潛在危安人士的列管與訪查。

    立法院內政委員會明將邀請內政部、警政署署長、國安局、法務部針對「當前全國治安狀況與如何強化總統、副總統、中央政府機關首長及特定人士安全警衛作業，避免境外勢力或協力者影響國家安全」進行專題報告。

    國安局於書面報告指出，特種勤務面臨威脅已非傳統單一模式，而是「複合式、多層次、高科技」挑戰，包括「中共『複合式』滲透的影響」、「暴力攻擊的威脅」、「無人機威脅劇增」3方向。

    中共複合式滲透影響方面，國安局指出，中共藉「網路串聯」、「退役拉攏現役」等多元手法，持續對我國軍事單位、政府機關等進行滲透、刺探與收買，並利用各種管道對我國各階層人士進行認知作戰，藉總統、副總統出席各項活動時，煽動特定人士伺機陳抗、騷亂、襲擊，造成滋驚擾，大幅增加維安壓力。

    暴力攻擊威脅部分，國安局表示，有出於個人政治情緒的突發性「孤狼式」攻擊，以及像是今年10月厄瓜多總統車隊遭數百名不滿政府的民眾包圍，近距離拍打車身、丟擲石塊的威脅。

    無人機威脅方面，國安局指出，科技發展日新月異，無人機趨向微型化、多功能與AI化，因體積小、取得容易、成本低廉、難以偵測等特性，已成為對特定人士及關鍵基礎設施防護嚴重威脅，其危害方式包含實體攻擊、情報蒐集、通訊干擾等。

    國安局說，為應對特種勤務面臨的挑戰，國安局將強化情資統合與極端威脅的預警機制，建立政治極端主義及特定不滿群體中，具備暴力傾向行為的資料庫，強化針對潛在危安人士的列管與訪查，並縝密警衛計畫、靈活勤務部署，在任務前縝密會勘及警衛計畫整備，並強化勤前任務提示，執行期間也加強場地偵檢、安全檢查與人員辨識。

    國安局也表示，將提升無人機偵測與反制量能，建構機動式無人機防禦系統，國安局今年10月添購並換裝新式無人機干擾槍，國安局也強化近身警衛反制應變訓練，將近距離突發槍擊與快速反應脫離，納為重點訓練科目，確保警衛人員能在最短時間內維護安維對象安全。

