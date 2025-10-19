「鄭令」不出黨中央？朱立倫：相信未來的黨還是能團結大家

國民黨主席朱立倫表示，一定盡最大的努力把所有交接工作做好。（資料照）

前立委鄭麗文當選國民黨主席，前中廣董事長趙少康表示，黨主席要降低消除親中力量，否則會「令不出黨中央」。國民黨主席朱立倫今（19）日受訪說，他現在還有10幾天任期，一定盡最大的努力把所有交接的工作做好，也希望新的團隊在主席的帶領之下，大家全力協助，一定順利交接，他也相信未來的黨還是能夠團結大家。

對於鄭麗文當選國民黨主席，黨內焦慮的聲音大於開心，朱立倫表示，他是一個很輕鬆、祝福的心情，每一任黨主席都很辛苦，他也祝福未來在鄭麗文主席的帶領之下，黨可以更團結、能夠更好更強；當然大家會有一些期許，會有一些擔憂，他覺得最重要的是大家能夠團結努力，不要忘了對手都希望我們更亂、更擔憂，但我們一定要更團結、更努力。

對於鄭麗文參選期間多次攻擊黨中央，是否有信心修補關係？朱立倫指出，他沒有任何的問題，每一位都是黨內同志，他都是為大家加油，所以在選舉過程當中，不管有任何的講法、任何的言論，最重要的是都能夠團結一致，目標是一致對外，能夠讓國民黨更強更好，這才是我們所期待的；所以他現在是以非常輕鬆、期待及祝福的心情來面對未來。

媒體詢問，是否有什麼建議可以給鄭麗文？朱立倫說，他相信鄭主席一定會有很多想法，不但是能夠在野團結，朝野也一定是要合作的，因為國民黨一切以人民為本、以台灣為主，以中華民國為最重要的，所以大家一定有很多部分是要合作的，但是不要忘了，國民黨是在野黨，我們也要強力監督，相信這個角色未來在鄭主席的帶領下，一定能做得很好。

媒體也問，明年地方選舉，有些縣市議員擔心鄭麗文紅統標籤撕不掉會影響選舉，朱立倫認為，大家應該是充滿祝福，團結大家共同讓國民黨更強、更好，每一位要參選的縣市長、議員，現在要趕快加油努力，民進黨已經起跑了，很多地方都已經初步提名，雖然縣市長原本大部分的地方都布局好了，縣市議員、年輕朋友少擔憂多加油，多團結更努力。

朱立倫說，他會是國民黨永遠的志工，從過去到現在，要用非常感恩的心情，擔任多年的地方首長或民意代表或在中央服務，也有2次擔任黨主席的機會，都懷著感恩的心希望能回饋社會，除了不斷有公益團體來做志工，也希望能讓黨更多年輕人從我們的經驗中，培育更多優秀人才，尤其明年有很多年輕人投入參選，需要幫忙的，他一定全力幫忙，把經驗傳承下去，讓國民黨一代一代變得越來越強、越來越好。

