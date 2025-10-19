趙少康怒斥以後綠說中共介選藍沒話講 網發現「她」聽到後臉超臭！

趙少康控訴，國民黨主席選舉遭中國介入。（資料照）

國民黨昨天（18日）舉行黨主席改選，候選人郝龍斌、前中廣董事長趙少康等人先後跳出來控訴中國伸手介入這場選舉，外界也都認為中共力拱前立委鄭麗文。而鄭麗文以壓倒性票數奪下黨魁的消息曝光後，網上有人翻出趙少康日前在自己主持的節目上直言「以後民進黨說中共介選，藍營沒話講」的片段，掀起熱議。

鄭麗文昨以超過5成得票數贏得國民黨主席選舉，成為中共成功介入國內政黨選舉的首例。消息一出，網上馬上有人分享趙少康本月16日在其主持的節目《少康戰情室》的發言，「以前都是綠營說老共介入，藍營說沒有，以後綠營再說老共介入，藍營沒話講！只要是大陸介入，不管是共產黨，還是大陸的網民，我們都反對啊。我反對不是今天反對，我早就反對啦！」

他還暗批國民黨總是為反而反：「民進黨反對，國民黨就不能反對？那民進黨說不能吃大便，國民黨就要吃大便嗎？國民黨就不能說我也不要吃大便？民進黨不吃大便，國民黨也不吃大便，（就有人在那說）你怎麼（可以）跟民進黨一樣呢？要看什麼事情嘛！不管哪一黨，藍也好，綠也好，白也好，對於境外想要介入，影響台灣的選舉，都應該齊聲反對的，不是這樣子嗎？」

網友紛紛表示，「超級好笑，之前我也沒看你反對啊，吃的超開心，吃到一半突然發現不好吃了，沾的滿嘴才在說這些有的沒的」、「他漸漸意識到，他的立場所帶來的利益要被被剝奪了」、「國民黨長期引進、默許、配合共產黨網軍打民進黨，現在共產黨網軍成功後，回頭順便把國民黨給滅了」、「之前綠營喊多久了，你都不信，怎麼突然就反轉了，基本藍營真的無力回天了，你黨現在就只能被老共牽著走」、「這下國民黨真的紅了」、「真是活久見，從沒想到趙少康有一天會被自己人罵綠少康」、「沒想到我有生之年看到趙少康罵中國」

值得一提的是，節目來賓包括前國民黨考紀會主委葉慶元、民眾黨副秘書長許甫等人似乎都沒在聽趙少康講話，低頭滑自己的手機，國民黨立委王鴻薇則被網友酸擺臭臉，「王鴻薇的表情好微妙，有點不以為然，又要強裝鎮定」、「罵中共網軍介選，沒看到王鴻薇臉很臭嗎？」、「我只看到王鴻薇臉很臭……她在不爽少康言論？」、「王某人：可是我想吃大X」。

王鴻薇被發現在趙少康節目上聽到趙少康指控中國介選時表情微妙。（資料照）

