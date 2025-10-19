鄭麗文當選KMT主席 官員：國民黨員結構偏急統

國民黨前立委鄭麗文以超過5成得票數贏得國民黨主席選舉。（資料照）

國民黨前立委鄭麗文以超過5成得票數贏得國民黨主席選舉，成為中共成功介選國內政黨選舉的首例。熟稔中共統戰的官員今日表示，鄭麗文當選國民黨主席，她未來可能激烈地把台灣帶往統一的方向去，這對台灣而言「當然不是好事」。從投票結果來看，國民黨員的結構似乎偏統，而且是接近急統。

官員談及，從鄭麗文這次選舉過程發表的兩岸相關言論來看，幾乎跟館長差不多了，這也是她能夠當選的原因之一，以後可能就是往這個方向走，如果往這個方向走，台灣一定是更對抗、分裂或不安。

官員示警，當台灣出現這樣的反對黨主席，國際上會怎麼看？可能會認為台灣隨時都可能被統，再怎麼幫忙台灣都沒用，台灣內部並沒有認真要對抗中國的併吞。

據分析，從國民黨主席選舉投票結果來看，國民黨員的結構似乎是偏統的，而且是接近急統。鄭麗文的言論可以得到一半以上的國民黨員支持，代表該黨黨員結構和台灣社會的結構非常不同。

官員說，從歷次民調觀察，偏統或急統的民眾大約只佔10%，顯然10%的人多集中在國民黨內，這些票在國民黨內都是支持鄭麗文的，放在台灣社會只佔10%，放在國民黨裡面可佔50%以上，「因為國民黨的黨員結構，更放大這些統派的影響力！」

他強調，當然有些國民黨員支持鄭麗文的，原因跟統無關，例如國民黨的正副議長聯誼會內部很多人「賭爛」現任黨主席朱立倫，因此支持鄭麗文。此外，國民黨黃復興黨部被朱立倫裁撤的，也很多黃復興黨部的人不滿朱立倫，這些私怨都有影響，但整體而言還是黨員結構的問題。

