盧秀燕台中爵士節登台打鼓 詭異畫面嚇壞全網：以為看到鬼！

第21屆台中爵士音樂節於本月17日熱鬧登場，今年活動規模創歷年之最，邀集來自15國、共22組國內外音樂團隊連演10天。不料，昨（18）日台中市長盧秀燕親自上台打鼓展現親民一面，卻因燈光關係瞬間變成靈異現場，讓不少網友驚嚇直呼「好嚇人！」

1名網友在Threads貼出影片，只見盧秀燕身穿白上衣、頂著標誌性短髮，神情愉快地在舞台上打鼓。不過，由於現場燈光過於強烈、拍攝角度又偏遠，畫面中她的五官被壓縮，露出的微笑在燈光映照下顯得異常詭異，嚇得原Po直呼「我以為看到鬼，半夜嚇我一跳！」

畫面曝光後掀起熱議，網友紛紛留言調侃「你還放上來嚇人」、「這燈光也太可怕了！根本地獄打燈！然後搭配她短短亂揮的手和慘白虛假的笑容，畫面超恐怖」、「謝謝燈光師，我以為七月鬼門還沒關」、「陳其邁用盡全力行銷高雄，盧秀燕用盡資源行銷自己，蔣萬安繼續講不聽」、「笑的令人發寒」、「他這個笑容，加上燈光，好可怕，不寒而慄 」。

