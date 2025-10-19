為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    盧秀燕台中爵士節登台打鼓 詭異畫面嚇壞全網：以為看到鬼！

    2025/10/19 16:32 即時新聞／綜合報導
    台中市長盧秀燕登上爵士音樂節舞台表演打鼓，被網友戲稱「好嚇人」。（本報合成，擷取自台中爵士音樂節YT）

    台中市長盧秀燕登上爵士音樂節舞台表演打鼓，被網友戲稱「好嚇人」。（本報合成，擷取自台中爵士音樂節YT）

    第21屆台中爵士音樂節於本月17日熱鬧登場，今年活動規模創歷年之最，邀集來自15國、共22組國內外音樂團隊連演10天。不料，昨（18）日台中市長盧秀燕親自上台打鼓展現親民一面，卻因燈光關係瞬間變成靈異現場，讓不少網友驚嚇直呼「好嚇人！」

    1名網友在Threads貼出影片，只見盧秀燕身穿白上衣、頂著標誌性短髮，神情愉快地在舞台上打鼓。不過，由於現場燈光過於強烈、拍攝角度又偏遠，畫面中她的五官被壓縮，露出的微笑在燈光映照下顯得異常詭異，嚇得原Po直呼「我以為看到鬼，半夜嚇我一跳！」

    畫面曝光後掀起熱議，網友紛紛留言調侃「你還放上來嚇人」、「這燈光也太可怕了！根本地獄打燈！然後搭配她短短亂揮的手和慘白虛假的笑容，畫面超恐怖」、「謝謝燈光師，我以為七月鬼門還沒關」、「陳其邁用盡全力行銷高雄，盧秀燕用盡資源行銷自己，蔣萬安繼續講不聽」、「笑的令人發寒」、「他這個笑容，加上燈光，好可怕，不寒而慄 」。

    在 Threads 查看

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播