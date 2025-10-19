為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國民黨中央收習近平賀電 鄭麗文回覆致謝

    2025/10/19 15:24 記者林欣漢／台北報導
    國民黨中央於今（19日）午間收到中共中央總書記習近平發來賀電，鄭麗文亦回覆電文致謝。（資料照，記者方賓照攝）

    國民黨中央於今（19日）午間收到中共中央總書記習近平發來賀電，鄭麗文亦回覆電文致謝。（資料照，記者方賓照攝）

    國民黨主席選舉確定由前立委鄭麗文當選，國民黨今日表示，黨中央於今（19日）午間收到中共中央總書記習近平發來賀電，鄭麗文亦回覆電文致謝。

    國民黨公布雙方電文內容如下：陸方電文首先恭賀鄭麗文女士當選中國國民黨黨主席，肯定多年來貴我兩黨在堅持「九二共識、反對台獨」共同政治基礎上，推動兩岸交流合作，致力維護台海和平穩定、增進兩岸同胞親情福祉，成效積極。當前，世界百年變局加速演進，中華民族偉大復興勢不可擋。期望貴我兩黨堅持共同政治基礎，團結廣大台灣同胞，增強做中國人的志氣、骨氣和底氣，深化交流合作，促進共同發展，推進國家統一，堅定守護中華民族共同家園，守護兩岸同胞根本利益，攜手開創中華民族更加美好的未來。

    國民黨回電致謝內容如下：海峽兩岸於1992年達成「各自以口頭方式表達堅持一個中國原則」的共識。國共兩黨在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，推動兩岸關係和平發展，取得諸多歷史性成就，殊為不易。兩岸同為炎黃子孫、同屬中華民族，面對當前情勢，兩黨應在既有基礎上，強化兩岸交流合作、促進台海和平穩定，為兩岸人民謀取最大福祉，為民族復興開闢宏偉前程。

