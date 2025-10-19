鄭麗文當選藍黨魁 侯友宜：盼做出人民有感政策

前立委鄭麗文當選國民黨新任主席，新北市長侯友宜表示，希望跟隨主流民意，做出人民有感的政策。（記者賴筱桐攝）

前立委鄭麗文當選國民黨新任主席，新北市長侯友宜今天被問到是否與鄭麗文商談2026年縣市長選舉布局？他表示，為民做事才是根本，希望跟隨主流民意，在自由、民主下做出人民有感的政策。

侯友宜今天出席新北市聯合婚禮，媒體詢問近期是否安排與鄭麗文會面，討論2026年選舉？

侯友宜回應，為民做事才是最重要的根本，尤其能夠跟隨主流民意，在自由、民主下做出人民有感的政策，這是人民期待的，所以他會帶著市府團隊跟議員們一起共同繼續努力、加油，讓新北市更好。

此外，先前外界認為侯友宜比較支持前台北市長郝龍斌擔任黨主席，如今鄭麗文當選，是否擔心影響黨內團結？

侯友宜說，每個人都在自己的角色上努力，做出人民有感的成績。

另外，民眾黨主席黃國昌宣布，2026新北市長競選辦公室將於明年2月成立，未來是否有機會藍白合？

侯友宜表示，每個人願意為新北市做事他都鼓勵，不過因為新北市幅員遼闊，就像台灣的縮影，希望多做、少說、努力做事，多了解新北市，才能夠創造未來的願景。

