鄭麗文當選影響盧秀燕總統之路？ 台中親盧人士:誰最有勝算才是重點

盧秀燕今打破沈默恭喜新任黨主席鄭麗文，喊話未來團結前進。（記者蘇孟娟攝）

前立委鄭麗文以過半得票率當選新任國民黨主席，台中市長盧秀燕選前雖刻意與6名候選人保持等距，但選前候選人郝龍斌曝光盧秀燕傳簡訊幫他加油，被視為是盧挺郝，結果鄭麗文在台中市得票率也過半，外界評估「盧意」輸給「民意」，牽動雙姝互動，是否影響盧秀燕挑戰2028大位；藍營人士則強調，2028年重返執政是黨內終極四目標，誰最有勝算才是重點，藍營看好是盧秀燕是2028最具戰力人選，黨主席6名候選人選前也均推崇盧秀燕，除非有新增變數，黨主席不可能逆勢操作，國民黨總統選人仍是「捨盧其誰」。

盧秀燕選前刻意與6名候選人保持等距，逐一跟6候選人在台中大啖小吃，未曾公開表態支持對象，郝龍斌刻意曝光收到盧秀燕傳簡訊加油，外界認為應旦取得一定默契下為之，加上盧秀燕子弟兵立委黃健豪選前表態力挺郝龍斌，讓盧秀燕挺郝龍斌傳聞甚囂塵上。

請繼續往下閱讀...

但選舉結果揭曉，鄭麗文不但以過半數得票率出任新任黨主席，連在台中市也獲得過半得票率，僅北屯區與新社區得票數未贏過郝龍斌，外界評估「盧意」輸給「民意」，恐讓鄭麗文與「藍營一姊」盧秀燕出現微妙關係，連帶影響盧秀燕挑戰2028大位。

藍營地方人士分析，國民黨接連輸掉3次總統大戰，雖地方執政縣市最多、國會過半，惟獨總統不是藍營人士，一直是黨內上下「痛中之痛」，全黨目標一致就是先大贏2026，2028年再贏回總統大位，這次國民黨雖有不少「大縣市首長」包括台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜及桃園市長張善政等均表態挺郝當黨主席，選戰落幕，國民黨就會內趨一致，黨主席不可能不跟尋求連任的蔣萬安、張善政「重修舊好」，總統大選同理。

地方政壇人士更稱，現今的國民黨主席可用資源已不同於往昔，不再「黨令一出莫敢不從」，黨主席需致力全黨團結，尤其須在2026縣市長選舉打出江山，助攻2028年總統大位重返執政，才能坐穩大位；盧秀燕黨內外均享有高人氣，已是藍營挑戰2028人選最大公約數，黨主席不可能以個人主觀去逆勢操作，「誰最有重返執政勝算」才是重點，仍是「非盧莫屬」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法