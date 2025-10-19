籲鄭麗文消除親中力量 趙少康：否則會「令不出黨中央」

前中廣董事長趙少康今呼籲黨主席當選人鄭麗文，消除親中力量，否則會「令不出黨中央」。（資料照）

前立委鄭麗文當選國民黨主席，黨內擔憂「親中」甚至「親共」問題會影響國民黨的路線，藍營縣市長和民代間也出現「求自保」聲音。對於鄭麗文未來可能面臨的領導問題，前中廣董事長趙少康表示，黨主席如要能帶領協調縣市長及立院黨團，必須非常努力加大改革力道，降低、消除親中力量，否則會「令不出黨中央」，中央黨部成為黨主席一個人的武林。

趙少康表示，地方縣市長有自己的預算與行政權，還要面對議會問責，並不需要依靠阮囊羞澀的黨中央。而在中央因為國民黨不是執政黨，國民黨主要的舞台在立法院。如果黨中央政策與地方百里侯或立法院黨團一致，則可發揮相輔相乘效果，否則則各行其是，道不同不相為謀，你玩你的，我玩我的，只要你不影響我的當選就好。

請繼續往下閱讀...

趙少康表示，這次投票率39%，是黨主席直選以來次低，黨主席得票數65122票，是歷來最低，顯示黨員參與度不高，投票黨員一部分氣憤黃復興黨部被裁撤，一部分期待改革，一部分親中。

趙少康說，黨主席如要能帶領協調縣市長及立院黨團，必須非常努力加大改革力道，降低、消除親中力量，否則會令不出黨中央，中央黨部成為黨主席一個人的武林，固然可以舞的虎虎生風，但無法整合立法院與縣市長力量，非常可惜。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法