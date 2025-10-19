為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    鄭麗文當選黨魁 藍：立委求亂世自保 看不到藍白合可能性

    2025/10/19 14:06 記者劉宛琳／台北報導
    前立委鄭麗文當選國民黨主席，引發黨內憂心國民黨路線恐會過於「傾中」，多數藍委希望黨團自主 黨中央不要來亂。圖為立法院會17日三讀通過普發現金相關預算的議場情形。（資料照）

    前立委鄭麗文當選國民黨主席，引發黨內憂心國民黨路線恐怕會過於「傾中」甚至「親共」。據了解，多數藍營民代非常憂心，但檯面上幾乎噤聲，認為2026、2028選舉，只能求亂世自保，不敢想像未來「藍白合」的可能性。

    藍營基層很雀躍 立委民代集體崩潰

    黨內人士表示，藍營基層很雀躍，但立委民代集體崩潰，不敢在群組發表議論，只能三五好友在群組互吐苦水、抱團取暖。鄭麗文的當選，國民黨的兩岸路線必然有所調整，「造王者」的態度更是動見觀瞻，有意參選2026的選將，及2028尋求連任的立委，現在只能求亂世自保，根本看不到，也不敢想「藍白合」的可能性。

    多數藍委心聲：黨團自主 黨中央不要來亂

    對於未來國會運作，黨內人士表示，對於必須靠「中間選民」過半才能當選的立委而言，短時間內，對未來的黨中央當然是相敬如賓，「黨團自主，不要來亂！」是多數藍委的共識；下一個觀察點應該是明年二月黨團總召的改選，原本盛傳傅崐萁不排除繼續參選，但是此次黨主席選舉，傅崐萁旗幟鮮明支持郝龍斌，也讓下個會期的總召改選充滿變數，立院黨團能否抵抗黨中央的壓力，維持立院黨團自主性，有待後續觀察。

    至於立院藍白的議題合作，黨內人士表示，因為已經有一年半的經驗與磨合，暫時應該不會發生太大的變化，「兩黨議題合作，不同意見時，仍維持各自自主性」。

    東吳大學政治系兼任助理教授張元祥分析，鄭麗文當選國民黨主席，黃國昌的動作非常值得玩味。黃自爆18日與柯文哲見面，對於鄭過去批評柯文哲「那一頁已經翻過去了」，關鍵是黃國昌與柯文哲對話的重點是推動「聯合政府」步驟、時程，有縝密討論及規劃。恭賀鄭麗文是行禮如儀，「那一頁說」是表達善意，但最關鍵的是「推動聯合政府」。

    黃國昌拋聯合政府 學者：白營箭指2028

    張元祥表示，目前民進黨與賴清德總統絕無組成聯合政府的可能性，柯文哲與黃國昌在國民黨主席開票之夜談「聯合政府」看似毫無相關，其實精準地箭指2028，言外之意就是「聯合政府是藍白選舉合作的前題」。換言之，如果國民黨不能給出具體的承諾，民眾黨手上仍握有2028的「入場券」。

    張元祥表示，藍白的議題合作在立院已經有默契，藍白政黨合作在大罷免也初試啼聲，但是藍白選舉合作是真正進入「深水區」，2026縣市長提名只是開胃小菜，真正的大菜能否端出，還是要看國民黨與鄭麗文的誠意，以及黨中央兩岸關係的主張是否偏離台灣主流民意。

