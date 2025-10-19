參加達拉斯「UN for Taiwan」 林右昌：台灣加入聯合國現在就是時候

民進黨前秘書長林右昌當地時間18日出席達拉斯Dallas Heart Walk健走活動，與台僑共同宣揚「UN for Taiwan」理念。（圖取自林右昌臉書）

民進黨前秘書長林右昌當地時間18日出席達拉斯Dallas Heart Walk健走活動，與台僑共同宣揚「UN for Taiwan」理念，林右昌表示，現在是時候與台灣並肩行動，讓台灣加入聯合國，承認台灣在世界舞台上的合法地位，讓台灣能為人類的自由、和平與包容而努力，希望所有珍視自由、民主普世價值的國際友人們，能為台灣出力發聲，支持台灣成為聯合國及國際體系中的一員。

「Taiwan can help! 」林右昌說，從Covid -19到俄烏戰爭，台灣始終是負責任、可靠、可被信賴的夥伴，我們積極參與人道援助、災難救援與公共衛生合作；致力於推動綠色轉型、數位民主與永續發展。台灣並非國際社會的旁觀者，而是不可或缺的合作參與者，從Apple的創新產品到輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（Jensen Huang）引領的AI革命，台灣一直在為全人類的進步與繁榮，默默做出偉大貢獻。

請繼續往下閱讀...

林右昌表示，令人遺憾的是，我們長期不合理地被排除在聯合國體系之外，這種不合理，並非出於國際法或聯合國章程的原則，而是源自於中國對聯合國大會第2758號決議文的刻意曲解與政治操作，長久以來中華人民共和國將其錯誤地與「一中原則」掛鉤，並以政治壓力迫使聯合國排除台灣，這不僅違背了聯合國的宗旨，也違背了「不遺漏任何一方（Leave No One Behind）」的核心理念。

林右昌說，值得欣慰的是，越來越多國家正站出來指出這項錯誤，許多國家的行政與立法部門已明確指出：聯大2758號決議並不涉及台灣主權問題，也未禁止台灣參與聯合國體系。上個月，在聯合國大會期間，賴清德總統就曾公開向國際發聲，「台灣更安全，世界民主防線就更穩固」，同時，外交部長林佳龍也明確指出，現在是聯合國承認台灣的時候了！

最後，林右昌強調，現在是時候，與台灣並肩行動，讓台灣加入聯合國！承認台灣在世界舞台上的合法地位，讓台灣能貢獻更多力量，為人類的自由、和平與包容而努力！

民進黨前秘書長林右昌當地時間18日出席達拉斯Dallas Heart Walk健走活動，與台僑共同宣揚「UN for Taiwan」理念。（圖取自林右昌臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法