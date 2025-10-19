為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    名符其實成為「中國」國民黨 吳思瑤：鄭麗文就是洪秀柱第二

    2025/10/19 13:55 即時新聞／綜合報導
    吳思瑤今指出，鄭麗文就是第2個洪秀柱，甚至「比洪秀柱還要洪秀柱」，鄭麗文當選主席後，國民黨就名符其實成為「中國」的國民黨了。（資料照）

    國民黨前立委鄭麗文昨日（18日）贏得國民黨主席選舉，成為國民黨首位民進黨出身的主席，以及成為繼洪秀柱之後第2位女主席。民進黨立委吳思瑤今（19日）發文指出，鄭麗文就是第2個洪秀柱，甚至「比洪秀柱還要洪秀柱」，鄭麗文當選主席後，國民黨就名符其實成為「中國」的國民黨了。

    吳思瑤提到：「一場共產黨比國民黨更搶戲的主席選舉之後，其實頭皮發麻的豈止是台灣派的我們？國民黨內的中華民國派應當更憂心忡忡。天下沒有白吃的午餐。中共對於鄭麗文的政治投資，勢必要在未來連本帶利討回去！」

    吳思瑤表示，鄭麗文還沒上任，但她註定將站在台灣主流民意的對立面，因為「一個中國、拉垮台灣、癱瘓執政」，就是北京交付的最大任務。

    吳思瑤提及，先前她曾提醒新任黨主席的2大挑戰，包括「國會傅崐萁路線，是放手還是約束？」以及「藍白合的框架，是延續還是打破？」她認為這些問題恐怕是「白問」，因為鄭麗文自己無法回答，都得看中國的臉色。

    吳思瑤坦言：「負責任的執政黨，我們努力做到，忠誠的在野黨，台灣究竟看不看得到？」吳思瑤也強調：「雖然對未來的政局動盪難以樂觀，但錯愕1天就好！憂慮1天就好！敵人已經借殼上市了，我們沒有鬆懈的本錢。為台灣團結起來！為台灣戰鬥起來！」

