    首頁 > 政治

    首波婚育宅將開放申請 民進黨：未來3年再釋出1萬戶

    2025/10/19 13:25 記者陳昀／台北報導
    民進黨今天在社群發文提醒，「婚育宅」即將開放申請，包含台北市、新北市 與高雄市，第1波761戶婚育宅10月27日開放申請。（圖由民進黨提供）

    民進黨今天在社群發文提醒，「婚育宅」即將開放申請，包含台北市、新北市與高雄市，第1波761戶婚育宅10月27日開放申請，今年將推出1022戶、未來3年預計再釋出1萬戶，未來中央興建的社會住宅，保留至少2成給新婚、育有6歲以下幼兒的家庭優先入住，打造更完善的青年婚育支援系統。

    民進黨指出，民進黨執政以來，陸續推動0到6歲國家一起養、增設公托準公托、育嬰假彈性化、生育與生殖補助擴大，也幫小家庭減稅，減輕青年朋友成家立業的負擔。

    民進黨表示，現在政府再加碼推出婚育宅，給新婚、育兒家庭更多租屋上的支持，包含台北市、新北市 與高雄市，第1波761戶婚育宅10月27日開放申請，今年將推出1022戶，未來3年預計再釋出1萬戶。

    民進黨提到，未來中央興建的社會住宅，將保留至少2成給新婚、及育有6歲以下幼兒的家庭優先入住，育兒家庭最高可租12年，比現有社會住宅的租期長1倍，另搭配育兒安全設施補助（防墜、防撞、防燙）每年最高6000元，減輕租屋壓力的同時，讓下一代主人翁能在安全的環境安心成長。

    民進黨表示，相關政策資訊詳情，請留意內政部公告，民進黨政府將持續打造更完善的青年婚育支援系統，讓每一位努力打拚、想成家生子的年輕朋友，都能擁有最堅實的後盾！

