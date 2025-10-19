為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    台日友好！ 新北板橋公所與日本富山魚津市簽觀光MOU

    2025/10/19 13:14 記者賴筱桐／新北報導
    新北市板橋區長陳奇正（右）與日本富山縣魚津市市長村椿晃代表簽署觀光交流合作備忘錄。（圖由板橋區公所提供）

    新北市板橋區公所率團赴日參訪，18日在大阪經濟文化辦事處副處長劉拓、魚津市議會議長金川敏子暨全體議員、新北市議員山田摩衣等人見證下，和日本富山縣魚津市共同簽署「觀光交流合作備忘錄」（MOU），未來雙方將透過文化、觀光、教育及產業等多面向合作，攜手推動互惠發展，促進台日友好。

    板橋區公所指出，魚津市位於日本富山縣東部，土地面積約200平方公里，人口約3萬8224人，以農、漁業為主要產業，並以豐富的自然景觀與歷史文化為主題推展觀光，近年積極拓展國際交流，去年起陸續與新北市政府教育局、板橋區公所、板橋區宗教寺廟及各級學校進行7次互訪及視訊交流，今年也提供名列世界文化遺產的「船型萬燈祭」特色燈籠在新北燈會展出。

    板橋區長陳奇正表示，魚津市是板橋區在日本簽署備忘錄的第1個友好城市，他感謝山田摩衣居中牽線促成。板橋區是新北市的行政中心，近6年多來在新北市長侯友宜帶領下，積極推動地方重大建設、產業發展、全齡共融公園、觀光與社會福利，打造安居樂業的生活環境，希望未來在地方治理與公共建設經驗與魚津市相互借鏡。

    魚津市市長村椿晃說，期待雙方未來在觀光文化推廣與教育交流等領域，展開多面向合作。

    魚津市安排板橋團隊走訪市役所、議會、學校、防災避難公園、舉辦「船型萬燈祭」祭典的諏訪神社、保存超過2000年古森林遺跡的埋沒林博物館，以及日本現存最古老的魚津水族館等知名景點。

    新北市板橋區公所率團參訪日本富山縣魚津市星之杜小學校。（圖由板橋區公所提供）

    新北市板橋區公所率團訪日，參訪富山縣魚津市役所。（圖由板橋區公所提供）

