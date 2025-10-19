「國共內戰」再敗！最大在野黨變紅 綠營點出台灣未來1大危機

民進黨新聞部副主任黃子一分析指出，「中共代理人」當選台灣最大在野黨、國會最大黨的黨主席，長期對台灣整體政治環境是一大傷害，令人憂心。（資料照）

鄭麗文贏得中國國民黨主席選舉，被視為中共介入台灣政黨選舉首例。民進黨新聞部副主任黃子一認為，「中共代理人」當選台灣最大在野黨、國會最大黨的黨主席，短期或許對綠營是好事，但長期來看，對台灣政治環境是一大傷害，代表有3成台澎金馬人可能認同中國侵台、交出主權，令人憂心。

黃子一指出，鄭麗文當選，其實同溫層沒什麼好開心的。當台灣最大在野黨、國會最大黨由中共指定的紅統派人士當選，這不只是國民黨的傷，更是台灣整體政治環境的傷。

請繼續往下閱讀...

​

黃子一表示，「知識藍」、「正常藍」在2016年後就一直無法成為國民黨內的主流聲音，現在就連「根正苗藍」的郝龍斌、趙少康們都無法抵禦中共的介選，「國共內戰」再度戰敗。短期看，國民黨走向極端，2026選舉是否還能像2022年一樣拿下這麼多執政縣市，或許對綠營來說是好事；但長期看，其實很讓人憂心。

黃子一指出，​民進黨執政以來，從「台灣獨立」變成「中華民國台灣」，再到「中華民國在台灣」，名稱雖不同，但始終堅持台澎金馬的主權與民主自由；反觀國民黨，從「漢賊不兩立」到「九二共識互相承認彼此是中國」，再到如今由主張「兩岸統一」、「我是中國人」的鄭麗文擔任黨主席。

​

黃子一認為，現實是，即使國民黨再荒唐，依然有超過3成的基本盤，如果國民黨連「中華民國派」都徹底放棄，成為實質上的統派，那就意味著將有3分之1的台澎金馬人，可能選擇認同中國侵略台灣，交出主權以換取所謂的自由。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法