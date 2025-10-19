為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    《聽海湧》昔遭列砍預算理由 邱議瑩嗆柯志恩：要選市長先尊重文化

    2025/10/19 13:24 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委邱議瑩與國民黨立委柯志恩。（本報合成，資料照）

    民進黨立委邱議瑩與國民黨立委柯志恩。（本報合成，資料照）

    公視《聽海湧》入圍第60屆金鐘獎14項大獎，昨（18）日勇奪迷你劇集獎等5項大獎。對此，民進黨立委邱議瑩除恭賀劇組外，也點名國民黨立委柯志恩，批評她先前在立法院以「篡改歷史、毀人名節」之說貶抑該劇，呼籲柯應先完整看完作品，認識並尊重高雄影視團隊的實力與用心。

    事件源於今年1月立法院初審114年度中央政府總預算案時，國民黨團提案刪除公視23億元預算，並指出該黨立委柯志恩細數公視多項爭議，當時更批評《聽海湧》「不願謙卑面對篡改歷史、毀人名節的嚴重爭議」，引發影視圈強烈反彈。最終經協商，國民黨團改為刪減1%，即約2300萬元。

    邱議瑩今（19）日在臉書發文表示，恭喜來自高雄的《聽海湧》勇奪五項大獎，劇組在高雄用心創作出這麼動人的作品，這是高雄的驕傲，也是台劇的光榮，「好的作品，值得被看見，也值得被支持」。

    邱議瑩直言，遺憾的是，這樣的在地好劇，卻曾被準備參選高雄市長的國民黨立委柯志恩，在立法院用「篡改歷史、毀人名節」來貶抑、踐踏。同時更誠摯建議柯志恩，好好看一遍《聽海湧》，認識並尊重高雄影視團隊的實力與用心。

    邱議瑩強調，要選高雄市長，柯志恩不僅不支持在地文化創作，還帶頭唱衰、抹煞地方努力，「這樣的人若掌舵城市，將會帶給高雄怎樣的文化想像？」

    國民黨團批評《聽海湧》「不願謙卑面對竄改歷史、毀人名節的嚴重爭議」，曾提案將公視23億元預算全數刪除，引發輿論譁然。（擷取自邱議瑩臉書）

    國民黨團批評《聽海湧》「不願謙卑面對竄改歷史、毀人名節的嚴重爭議」，曾提案將公視23億元預算全數刪除，引發輿論譁然。（擷取自邱議瑩臉書）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播