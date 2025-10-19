《聽海湧》昔遭列砍預算理由 邱議瑩嗆柯志恩：要選市長先尊重文化

民進黨立委邱議瑩與國民黨立委柯志恩。（本報合成，資料照）

公視《聽海湧》入圍第60屆金鐘獎14項大獎，昨（18）日勇奪迷你劇集獎等5項大獎。對此，民進黨立委邱議瑩除恭賀劇組外，也點名國民黨立委柯志恩，批評她先前在立法院以「篡改歷史、毀人名節」之說貶抑該劇，呼籲柯應先完整看完作品，認識並尊重高雄影視團隊的實力與用心。

事件源於今年1月立法院初審114年度中央政府總預算案時，國民黨團提案刪除公視23億元預算，並指出該黨立委柯志恩細數公視多項爭議，當時更批評《聽海湧》「不願謙卑面對篡改歷史、毀人名節的嚴重爭議」，引發影視圈強烈反彈。最終經協商，國民黨團改為刪減1%，即約2300萬元。

邱議瑩今（19）日在臉書發文表示，恭喜來自高雄的《聽海湧》勇奪五項大獎，劇組在高雄用心創作出這麼動人的作品，這是高雄的驕傲，也是台劇的光榮，「好的作品，值得被看見，也值得被支持」。

邱議瑩直言，遺憾的是，這樣的在地好劇，卻曾被準備參選高雄市長的國民黨立委柯志恩，在立法院用「篡改歷史、毀人名節」來貶抑、踐踏。同時更誠摯建議柯志恩，好好看一遍《聽海湧》，認識並尊重高雄影視團隊的實力與用心。

邱議瑩強調，要選高雄市長，柯志恩不僅不支持在地文化創作，還帶頭唱衰、抹煞地方努力，「這樣的人若掌舵城市，將會帶給高雄怎樣的文化想像？」

