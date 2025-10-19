四中全會前9上將遭開除黨籍 學者：習抓「大老虎」樹立權威

前中共中央軍委副主席何衛東（左）和軍委主席習近平（右）。（路透資料照）

中共20日起將在北京舉行四中全會，中國國防部近日先公布包括中央軍委副主席何衛東等9名解放軍上將被開除黨籍軍籍，移交司法。學者今日分析，習近平想在2027年中共「二十一大」延任，會抓軍中「大老虎」對內外展現實現「祖國完全統一」的決心，樹立最高的軍事領導權威。

被開除中國共產黨黨籍、軍籍的解放軍9名上將，包括中央軍委副主席、中央政治局委員何衛東，中央軍委委員、軍委政治工作部原主任苗華，軍委政治工作部原常務副主任何宏軍，軍委聯合作戰指揮中心原常務副主任王秀斌，東部戰區原司令員林向陽、陸軍原政委秦樹桐、海軍原政委袁華智、火箭軍原司令員王厚斌、武警部隊原司令員王春寧。

中共中央軍委機關報《解放軍報》18日發表評論，強調只要搞腐敗就絕不姑息，沒有免罪「丹書鐵券」，沒有「鐵帽子王」；外界關注本次四中全會是否增選中央軍委委員或副主席。

對此，成功大學政治系教授洪敬富受訪表示，四中全會主要關注「黨的紀律」等問題，何衛東等中共高階將領涉貪瀆腐敗，被開除的不僅是中央軍委會副主席及高階將領，有的也是中共政治局委員，習近平當初提拔的人，近年紛紛落馬下台。

洪敬富指出，這反映出中共高階將領的離心離德及腐敗問題，解放軍不如外在所表現的威嚇。共產黨非常善於宣傳，例如九三閱兵或軍演導彈威嚇，但缺乏實戰演練經驗，解放軍高階將領不見得跟習近平要求的一樣，在2027年要做好武力解放台灣的準備。

洪敬富談及，習近平面臨「獨裁者的困境」，雖然位高權重，但下面的人阿諛奉承，習近平是軍委會主委，但你把這些重要軍事將領都移除，底下是整個系統的，不只是何衛東幾名軍事將領而已。

洪敬富分析，這些高階將領被拔掉後，再重新培養、軍事備戰都需要相當時間，而且美國情報部門也曾揭露，中國彈道飛彈內的燃料槽內裝水。這不是外界所傳的把反對武統的將領都換掉，就能夠進行對台武統。中國軍隊內部的問題，恐怕習近平都不能夠放心。

他研判，習近平想在2027年中共「二十一大」延續第四任，會抓軍中「大老虎」對內外展現實現「祖國完全統一」的決心，在2025年四中全會先處理「腐敗」將領後，便可樹立最高的軍事領導權威。

