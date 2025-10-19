傳回鍋接國民黨秘書長、任副主席 李乾龍否認：什麼都沒有

前立委鄭麗文（右二）當選新任國民黨主席，傳出前秘書長李乾龍（中）可能回鍋接任秘書長並兼任副主席。（資料照）

前立委鄭麗文當選新任國民黨主席，外傳支持鄭麗文的國民黨前秘書長李乾龍可能回鍋擔任祕書長並兼任副主席。對此，李乾龍今天回應，昨天投完票就到中國上海參拜媽祖，至今尚未跟鄭麗文見面，「什麼都沒有」。

鄭麗文宣布參選國民黨主席初期，就到新北市三重區先嗇宮拜會李乾龍，喊話國民黨必須世代交替、老幹新枝，呼籲透過公平競爭，選出最適合的新領導人，也希望李乾龍成為她的最大助力；當時李乾龍認為，黨內中生代踴躍投入是一股希望，期待更多中生代向國民黨靠近。

鄭麗文競選期間幾次造勢活動，都看到李乾龍現身力挺，外界盛傳，被視為輔選大將的李乾龍，可能回鍋擔任秘書長，為黨務工作運籌帷幄，也有一說指李乾龍可能兼任副主席，成為鄭麗文的左右手。

李乾龍否認說，「沒有這回事」， 昨天他投完票，就馬上前往中國上海，現在在崑山拜媽祖，選後還沒跟鄭麗文見過面，「什麼都沒有」，請媒體不要亂寫。

對於鄭麗文擔任黨主席的期許，李乾龍表示，希望兩岸和睦、和諧、和平，遵照鄭麗文的競選理念，堅持九二共識，促進兩岸合作，讓兩岸重回和諧、和平的路。

