聯合政府？黃國昌：昨晚與柯文哲討論找藍營共同推動

國民黨主席選舉昨天（18日）晚間落幕，鄭麗文以剛好過半得票勝選。台灣民眾黨主席黃國昌今天上午受訪時表示，這次國民黨主席候選人除了不認識前國大代表蔡志弘、也沒有電話，其餘5名候選人，他都親自撥電話致意，同時盛讚這次選舉展現民主風範，期許未來能與新當選的準國民黨主席鄭麗文共推「聯合政府」。

黃國昌今天上午出席其新北市汐止、金山、萬里區主任陳語倢聯合服務處開幕典禮時受訪。媒體詢問鄭麗文當選，昨天是否與鄭通話、聊了些什麼，未來是否舉辦在野論壇？黃國昌說，鄭麗文算是他在台大法律系的學姊，在學校社團有碰過面，他昨晚對她說接下來任重道遠，為了台灣跟台灣人民，「我們接下來還有很多事情大家要持續共同努力」。

黃國昌表示，對台灣民眾黨而言，社會被總統賴清德搞得四分五裂後，不應再對立跟衝突、再有仇恨，民眾黨願意秉持最大善意跟誠意來推動聯合政府理念，彼此間即使意見不完全一樣，甚至不喜歡對方，「但我們都能坐下來好好討論人民所關心的重要事情」，甚至攜手為人民關心的事情來努力，這才是台灣人民所期待看見的。

針對是否將舉辦在野論壇一事？黃國昌想了一下才透露說，他昨晚就和柯文哲在一起，針對聯合政府接下來推動步驟及時程進行非常縝密的討論及規劃，他強調在推動過程中，一定是先談理念、政策跟願景，而不是談任何位置分配。「我們如同所有台灣公民一樣，推動聯合政府一定要先談理念政策，而非職位安排」。

針對後續具體行動，黃國昌說，民眾黨目前將以2個軸線推動：首先是籌辦「第一場聯合政府研討會」，探討地方層級的聯合治理理論，並已邀請外國學者線上參與，未來盼能來台發表專題演講。其次，政策會也正規劃「地方政府聯合政府展望」議程，持續深化理論與實務結合。

黃強調，民眾黨推動聯合政府「不是為了分配位置」，而是要正視各黨之間理念的異同與可合作空間，「我們一定開大門、走大路，讓大家明白我們的方向」。

