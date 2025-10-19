鄭麗文當選黨主席讓藍憂形象「親共」 黨內要盧秀燕負責

國民黨主席選舉由鄭麗文勝出，當初拒絕參選黨主席的盧秀燕引發部分黨內怨言，認為若非盧不選，就不會造成今天的結果。圖為盧秀燕九月底與鄭麗文共餐情形。（資料照）

國民黨主席選舉昨天落幕，這次人選眾多，競爭激烈，最後由前立委鄭麗文勝出，但鄭日前遭質疑親共等中國介選問題，也讓黨內憂心未來國民黨的路線，當初拒絕參選黨主席的盧秀燕更引發部分黨內怨言，認為若非盧不選，就不會造成今天的結果。台中人士則表示，鄭麗文贏是因為大家期待的是世代與正直反宮廷的政治作風，幾位黨主席候選人的路線差異其實不大。

盧秀燕宣佈不選黨主席前，內部已針對候選人是否一定要兼任黨主席做過相關民調，有高達七成的民意認為不需兼任黨主席。而在盧秀燕宣佈不選後，也有相關民調釋出，進而支持盧秀燕不選的決定。但由於盧不選後，黨內多人競爭，在缺乏「共主」的狀況下，部分陣營私下廝殺嚴重，也種下未來黨內團結的隱患。

黨內人士表示，此選舉結果，不僅讓國民黨2028重返執政之路更加困難，2026的地方選舉佈局更是首當其衝，國民黨「親中」的形象不僅無法擺脫，未來更朝「親共」邁進，即便黨內多數都反對，但一定會被民進黨持續操作親共形象，最後也難以挽救。

黨內抱怨 盧秀燕不選黨魁造成的後果

黨內人士直言，黨內唯一共主盧秀燕不選，又要維持中立不指定接班人，雖然最後台中立委多有站台表態，但主要陣營私下已嚴重廝殺，支持者也分裂不滿，會造成這樣的結果不意外。盧秀燕如果是為了個人現階段無法承擔大任，或是又為了台中市民負責，但最終的選擇可能是把自己2028的路走死了。

也有黨內人士說，盧秀燕從未公開表態要競逐2028，也許未來2年國民黨形勢不佳，盧也可以和這次黨主席一樣，表態不承擔！但無論如何，造成今天黨內分裂、形象親共的選舉結果，盧秀燕不能完全卸責。雖然選後大家都在喊團結，但國民黨哪一次沒喊？身為共主的盧秀燕要如何安定黨內，是她接下來的課題。

台中人士：國民黨路線不見得因主席換人改變

台中人士表示，國民黨路線不見得會因為主席換人改變，而目前國民黨真正的戰場劃定者是縣市首長與立院黨團，2026提名修改空間已小，黨主席對政治議程的參與有限。

該人士說，鄭郝之間是同一個派系的內戰，雙方都是挺盧，「對盧來說沒有損失」，地方的疑慮很快就會消失，因為提名不會有大的變動。

台中人士說，鄭麗文在兩岸上根本沒有新的論述，大家對大陸路線也沒有大的差異，與前主席洪秀柱過去積極提出新的兩岸主張有根本性的不同。與其抱怨誰參與誰沒參與，不如正面來面對為什麼黨員對宮廷政治充滿不耐，充分尊重選舉過程的自由與其結果就是改革的一個部分，黨員已表現其意志。

