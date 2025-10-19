盧秀燕打破沉默恭喜鄭麗文 喊話選舉結束團結前進

國民黨主席選舉落幕，盧秀燕喊話選舉結束團結前進。（記者蘇孟娟攝）

國民黨主席選舉結果昨（18日）出爐，由鄭麗文以過半得票率當選新任國民黨主席，不少人看這次國民黨主席之爭陷肉搏戰「殺到見骨」，台中市長盧秀燕昨第一時間對選舉結果未表示意見，今她打破沈默，除恭喜新任黨主席鄭麗文當選，任重道遠，她更喊話，「黨主席選舉已經結束，為了國家、為了人民，讓我們團結前進」。

國民黨主席選戰今年有6人角逐，選情激烈，黨內競爭對手攻防火力不小，甚至假民調、中資介入等傳言不斷，外界看這次黨主席之爭「殺到見骨」，黨主席選戰昨終落幕，被黨內視為戰將的新任黨主席鄭麗文未來如何整合全黨，團結一致對外，也備受矚目。

請繼續往下閱讀...

台中市長盧秀燕昨在黨主席選舉結果揭曉後，低調未作任何回應與評論，今天她打破沉默說，今天是禮拜天，「我可以談一下」。

她首先恭喜國民黨新任黨主席鄭麗文當選，稱將「任重道遠」，另向5位參選黨主席的候選人說大家辛苦了，「大家的表現可圈可點，你們好棒」。

盧秀燕強調，黨主席選舉已經結束，喊話「為了國家、為了人民，讓我們團結前進，謝謝大家」。

