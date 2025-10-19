國民黨主流派多次示警 國台辦動員網紅驗證鄭麗文「中國心」

據悉，中共拍板支持鄭麗文前並非沒有疑慮，曾交辦「信得過」的網紅對鄭麗文的「中國心」進行「驗證」。（資料照）

鄭麗文贏得中國國民黨主席選舉，成為中國介選國內政黨首例，並獲得成功，據悉，中共中央涉台系統9月下旬召開極高層會議，拍板支持鄭麗文前，並非沒有疑慮，為此國台辦還交辦「信得過」的網紅安排鄭麗文「專訪」進行「驗證」，在鄭麗文表述「統一是最終夢想」，闡述兩岸理念和「中國心」後，北京即全面投入資源執行史上最大規模的對台政黨介選。

根據北京方面的消息，中共中央涉台系統在9月下旬國民黨主席選舉登記完成後，即由政治局常委等級極高層官員召集會議，在拍板決定支持鄭麗文前，不斷有國民黨主流派人士向北京反映，直指鄭出身民進黨並非「根正苗紅」，政治路上也多次背叛既有組織與路線，人格特質並不穩定，與國民黨內主流系統也陌生等，用各種方式阻止北京支持鄭麗文。

請繼續往下閱讀...

據透露，為了統合各系統聲音，確認相關決定沒有懸念，中共高層交代國台辦透過台灣可信任的網紅安排鄭麗文接受「專訪」，以兩岸統一等敏感議題「檢驗」，先是「館長」9月8日專訪鄭麗文，聚焦討論鄭的兩岸立場，鄭麗文也表述「統一是最終夢想」期望引起深藍選民共鳴，隨後「歷史哥」在9月19日邀鄭麗文參加線上直播的訪談節目，闡述兩岸理念和「中國心」。

黨政人士表示，經過前述幾次「驗證」，北京中央認為鄭女可信可靠，隨即做成相關規劃，全面投入資源執行史上最大規模的對台政黨介選。

