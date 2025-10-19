幕後》北京高層9月下旬拍板挺鄭麗文 設定「拉下賴清德」2目標

國民黨主席當選人鄭麗文昨舉行記者會發表感言。（資料照）

鄭麗文贏得中國國民黨主席選舉，這是中國介選國內政黨首例，也是第一個成功的案例。據掌握，中共在9月下旬曾召開極高層會議，拍板支持鄭麗文，鄭獲得青睞的兩大理由，首先是對於「拉下賴清德」、讓執政黨「寸步難行」的態度與北京「合拍同軌」，其次，相較反共親美的郝龍斌，支持台灣與中國統一、高喊「我是中國人」的鄭麗文，更讓北京「放心」。

根據北京方面的消息，中共中央涉台系統在國民黨主席選舉登記完成後，即由政治局常委等級極高層官員召集會議，於北京中央進行研討，作成決定支持鄭麗文的結論，背後有兩大理由。

請繼續往下閱讀...

中共挺鄭 要讓民進黨執政「寸步難行」

首先，國民黨主席能否與北京「合軌同拍」至為關鍵：中共高層認為，即刻起到2028年，對台工作的一切目標，都以「拉下賴清德」為重中之重，就算拉不下賴清德，也要讓民進黨的執政「寸步難行」，在這樣的考量下，一個能同理北京，意願上和行動上都能排除萬難和北京「合拍同軌」的國民黨領導者至為關鍵。

其次，鄭麗文更令人「放心」，中共高層評估，此次較具勝算的2名候選人中，來自國民黨主流體系的郝龍斌反共立場鮮明，態度親美，在兩岸、經濟及國防、國家安全等關鍵議題上，難以和北京「合拍同軌」，未來在相關議題上若動輒考量所謂「島內民意」，或受制西方牽制，對台工作將充滿不確定性。

鄭麗文高喊自己是「中國人」 北京更放心

相較於郝龍斌，鄭麗文展現更高的「政治彈性」，過去幾年對於涉台議題，特別在反對武裝台灣、反對美國干預、支持台灣與中國統一，和大陸在「一個聲部」上，這在一面倒高調自由民主的台灣，鄭的積極表態，例如願意在各種場合大聲說自己是「中國人」，格外可貴，更讓北京放心。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法