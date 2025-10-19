黃國昌：明年1月底卸任立委後 新北市長選舉辦公室2/1成立

民眾黨主席黃國昌今天（19日）主持他與汐止、金山、萬里主任陳語婕（右）聯合服務處成立大會，他表示，明年卸任立委後要成立新北市長競選總部，歡迎民眾提供合適地點。（記者俞肇福攝）

2026年新北市長選舉戰提前開打，民眾黨主席黃國昌今天（19日）參加汐止、金山、萬里主任陳語婕共同成立聯合服務處，黃國昌致詞時提到他2026年1月底卸任不分區立委後，2月1日就要成立新北市長競選辦公室，並表示要租給他要有很大的勇氣，他向有看直播的網友喊話，「有適合的地點歡迎大家介紹」。

由於新北市長已經長達16年由國民黨朱立倫、侯友宜執政，外界關心國民黨及民眾黨在新北市長選舉戰役會延續國會藍白合作，牽動新北市長選舉的最大變數。

請繼續往下閱讀...

國民黨主席選舉昨天（18日）落幕，由鄭麗文當選。不過，鄭麗文先前曾強調「新北市只有國民黨才有能力執政」；對此，黃國昌19日受訪時指出，「一個成熟的政治人物，為了台灣沒有什麼放不下」，過去的恩怨早已翻篇，強調不該讓舊事影響當前的在野合作氛圍。

黃國昌指出，他過去也曾批評過韓國瑜，但「那一頁早就翻過去了」，呼籲外界不要藉由舊事破壞目前在野陣營整合的氣氛。他透露，民眾黨推動聯合政府的相關步驟與細節正穩步進行，第一階段將借鏡國外成功經驗，「人家做得好，就不用重新發明」。

黃國昌說，上次他與國民黨主席朱立倫會面，全程開放直播，雙方的政策會成功對接，甚至共同進行「關稅衝擊影響評估」，並將成果反映在在野黨法案中，「這是國會合作非常好的範例」。他強調，未來將持續以理性、務實態度推進在野合作，「為台灣找出共贏的政治新路」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法