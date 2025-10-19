鄭麗文當選國民黨主席 學者：若「親中」中國將擴大滲透

前立委鄭麗文當選國民黨主席，學者分析，若鄭選擇「親中」姿態，不僅國際社會會提高警覺，中國也可能誤判「介選成功可複製」，進一步擴大對台滲透。（美聯社資料照）

國民黨前立委鄭麗文昨以超過5成得票數贏得國民黨主席選舉，成為中共成功介選國內政黨選舉的首例。學者今日分析，若鄭麗文選擇親中姿態，不僅國際社會會提高警覺，中國也可能誤判「介選成功可複製」，進一步擴大對台滲透。

東海大學陸研中心副執行長洪浦釗受訪表示，這次國民黨主席選舉本身，就被內外輿論質疑存在「中國介選」的陰影。鄭麗文被視為中國在藍營中最明確的對話窗口，她的當選不僅將引發國民黨內部的路線分歧，也勢必讓台灣社會對其政黨自主性產生更深的疑慮。

洪浦釗分析，對內而言，鄭麗文的領導將面臨「合法性挑戰」。她必須說服主張「自主外交」與「國家防衛」的一群中生代與青年黨員，相信國民黨仍能堅守台灣利益，而非成為中國的代理話筒。若未能凝聚內部共識，這場勝選反而可能成為分裂的起點。

洪浦釗指出，對外而言，鄭麗文的兩岸論述與中國互動將受到前所未有的放大檢視。社會將持續關注「資訊來源」、「資金流向」與「話語內容」是否與中國立場同步。若她選擇親中姿態，不僅國際社會會提高警覺，中國也可能誤判「介選成功可複製」，進一步擴大對台滲透。

洪浦釗說，在朝野互動上，未來立法院若推動國安法制、假訊息防制或政黨透明化改革，國民黨在鄭麗文領導下恐將轉為全面抵制，使兩岸議題的「政治防火牆」更為脆弱。

他認為，總體而言，鄭麗文的當選代表中國對台灣民主滲透的新階段，也是一場對台灣政治免疫力的關鍵壓力測試。

