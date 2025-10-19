鄭麗文當選國民黨魁 黨團群組很安靜 立委態度一次看

立院國民黨團書記長羅智強表示，會讓國民黨更加凝聚，與民眾黨真誠合作，並持續監督民進黨的施政。（翻攝臉書）

國民黨主席選舉結果出爐，破天荒的產生建黨百餘年來第一位來自民進黨的女黨魁鄭麗文。據了解，立法院國民黨團群組昨除了祝福羅智強此次選戰的辛苦以外，相較以往來得安靜，對於鄭麗文當選黨魁，黨籍立委態度保留，傾向先觀察鄭麗文後續言行，但不少區域立委私下都認同盧秀燕子弟兵黃健豪先前「履歷蒼白無力、沒贏過任何選舉」的說法，「鄭中央」與立院黨團的後續效應仍引人關注。

同為候選人的國民黨團書記長羅智強今日表示，這兩年他連打了三場硬仗，選立委、反罷免、選黨主席。一路走來最感謝的，是始終相挺的支持者，和一路相陪、不離不棄的夥伴們。他會把這份感謝，化為更大的行動，讓國民黨更加凝聚，與民眾黨真誠合作，並持續監督民進黨的施政。

請繼續往下閱讀...

國民黨立委蘇清泉說，他要恭喜鄭麗文當選黨魁，期盼必能團結一致帶領國民黨繼續前行，並贏下2026的縣市長、議員選舉及2028總統大選。「相信所有黨員及支持者將是我們最大的後盾，讓我們不畏艱難，一起手牽手肩並肩大步前行，重新找回榮耀」。

國民黨立委洪孟楷表示，黨內民主的可貴，在於會競爭，也更能團結。相信對鄭麗文來說，勝選只是序章，馬上就要捲起袖子一起拚搏。他上屆曾與鄭並肩作戰，深知她論述犀利、戰力十足、一針見血的能力可說是無人能出其右。

洪孟楷認為，相信這次的勝選，不僅是對鄭麗文個人的肯定，更代表黨員基層對「敢戰、會戰、能戰」的期待與託付。未來的在野整合、2026縣市長提名、黨務革新，都是關鍵課題。在野所有陣營都沒有分裂的本錢。面對民進黨執政的挑戰，國民黨必須更堅定、更行動、更團結。團結都不一定贏，更何況分裂？唯有凝聚、唯有向前，才能讓人民重新信任，也讓藍軍再次壯大。

洪孟楷強調，只要方向一致、步伐一致，就一定能再創高峰、重返榮光。這一刻，沒有你我之分，只有一個共同的信念，為中華民國勇往直前拚下去。

國民黨主席選舉結果昨天出爐，破天荒的產生建黨百餘年來第一位來自民進黨的女黨魁鄭麗文。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法