中共為何拱鄭麗文上台？ 汪浩：最容易被控制的黨主席

在「戰鬥藍」召集人趙少康質疑「中國介選」下，前立委鄭麗文順利當選國民黨主席。英國牛津大學國際關係博士、作家汪浩分析「中共為何拱鄭麗文上台？」提及對於北京而言，鄭麗文是最容易被控制的黨主席，中共策略是「碎片化控制」，讓台灣內耗加劇，社會撕裂升高。

汪浩發文指出，鄭麗文當選國民黨主席，看似黨內世代交替，實際上是中共統戰的精心布局。中共推她上台，不是為了讓國民黨贏選舉，而是要把國民黨變成可操控的政治外殼，激化台灣社會對立，甚至為武統創造藉口。

汪浩分析，鄭麗文可塑性高、口才犀利、立場激進，她的權力來源於北京，使她成為最容易被控制的黨主席。相比之下，郝龍斌理念保守、張亞中行動力有限，對北京而言都不是理想選擇。

汪浩示警，中共的策略是「碎片化控制」：藍白紅各路人馬各自與北京聯繫，國民黨中央失去整合力。這讓國民黨自主性喪失，台灣政治內耗加劇，社會撕裂升高。短期內，藍營激情被點燃，但長期看，台灣陷入混亂，中央政府統治力削弱，為北京操作台灣內部秩序失衡提供正當性。

