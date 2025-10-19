鄭麗文當選國民黨主席 許美華嗆「大家不演了」：此生不做中國人

國民黨新任黨主席鄭麗文。（資料照）

中國國民黨主席選舉落幕，前立委鄭麗文以明顯票數擊敗前台北市長郝龍斌，正式當選新任黨主席。對此，反紫光奇遊團成員許美華表示，鄭麗文的核心政見是「讓台灣人能自豪地說出『我是中國人』」，她直言這樣反而好，至少誠實面對立場，「我是沒在怕，反正底線就是此生不做中國人，要戰就來戰！」

許美華昨（18）日在臉書發文表示，雖然同溫層對於鄭麗文當選國民黨主席一事普遍很憂慮，但她的心情倒是很平靜。就跟反紫光奇遊團戰友忠憲說的，尼采的「熱愛命運」（Amor fati），這就是台灣人的命運。為了繼續當自由的台灣人，「台灣人要不要當中國人」這個命題，終須一戰。如果認清楚台灣人為了自由終須一戰的命運，與其繼續拖磨，倒不如及早正面對決。

許美華指出，鄭麗文參選的主要政見就是要讓台灣人能自豪地說出「我是中國人」。她願意直接說出這句話，許美華認為事件好事，至少她誠實講出她的任務，大家都不要再演了，直接直球對決。今天國民黨的「中華民國派」大敗，接下來的台灣，就是民進黨直接面對共產黨，台灣人直接面對中國人的對決了。

許美華強調，最近幾年的許多民調數據都顯示，超過七成台灣人自認是台灣人而非中國人，且有六成民眾在台灣遭遇外來侵略時願意挺身保衛家園。不過，她警告，台灣社會又正遭逢源源不絕的資訊認知戰攻擊，配合藍白政治勢力的各種攻擊台灣、統戰洗腦，「洗愈久台灣其實愈危險，我們正在跟時間賽跑」。

許美華點出，很多台灣人是不見棺材不掉淚，早早讓大家看到凜冬將至，生死存亡危機迫近，當要做台灣人還是中國人，變成沒有模糊空間的時候，很多台灣人才會認真思考、面對。

她也相信，許多支持藍白的選民其實也不願成為中國人，只是沒意識到錯誤投票的後果可能讓台灣失去自由。在這個基礎上，趁早直球對決，對台灣反而可能是條生路。對於混亂艱險的未來，戰友忠憲這兩天講了一句話，很動人。「我們要做的，是在歷史墜落的那一刻，成為讓真理回升的力量。」最後，許美華強調，「我講白話文，我是沒在怕，反正底線就是此生不做中國人，要戰就來戰！」

