在野提案推公投綁大選 綠營批想影響選舉結果

繼停砍公教年金、總統二輪決選制之外，立法院在野黨團於本會期續推動「公投綁大選」修法。對此，民進黨團鍾佳濱表示，公民投票法修正源於2018年的選舉亂象，而後續「四個不同意」的公投結果，也確認大選與公投脫鉤之民意，在野黨此舉顯然是與民意作對，可能是未來想藉直接民意挑戰惡修違憲法案。

國民黨立委楊瓊瓔等人提出「公投法第23條條文修正草案」，已於14日院會付委待審，但早在這之前，包括民眾黨團及國民黨立委羅智強、葉元之、廖偉翔等人，均已提出同條文之修法，要求公投應與全國性選舉合併辦理。

對此，鍾佳濱表示，會主張要公投綁大選，基本上是認為公投對其政黨有利，才會這樣主張。然而，持平而論，他認為2019年公投法的調整，並沒有所謂的政治利益思維，而是純粹就選民政治參與的習慣。2018年公投選項眾多，造成與地方選舉的扞格，促成翌年的修法，將公投錯開在非選舉年。

鍾佳濱說，除了上述選舉亂象促成公投法的修正，而後又經過了2021年「四個不同意」公投的結果，民意也不同意公投綁大選，但在野黨仍要推動修法。照理說，「公投的結果已經告訴你，人民不希望公投綁大選了，結果你現在又要用修法的方式將它強制入法，那這一定就是和民意作對。」

鍾佳濱也疑惑，當初提出「四個不同意」公投時，在野黨在國會是少數，他們是想要透過直接民意的多數，來壓制立法院民進黨立委的國會多數，但現在在野黨已是國會多數，不需要公投，即可透過立法院修法予取予求，唯一不能做的，只有修憲。因此鍾推測，也許在野黨是想透過公投，推動違憲的修法，例如總統二輪選制就是其一，依據公投結果直接修法，就是藉此墊高其政治對抗的籌碼。

民進黨立委賴瑞隆認為，在野黨意圖推動公投綁大選，就是想要藉此影響選舉結果，達成其政治目的。從過去經驗來看，公投綁大選會導致投票時間大量延長，造成公投結果出現變數，同時綁架選舉結果，不利於台灣公共政策討論與選舉結果。他呼籲在野黨懸崖勒馬，不要再走回頭路，傷害台灣民主體制。

