鄭麗文當選國民黨主席 中共官媒前總編胡錫進發文力挺

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

55歲前立委鄭麗文昨（18）日在中國國民黨主席選舉中以懸殊票數當選新任黨主席後，在記者會中強調將帶領國民黨推動「兩岸和平」，此番言論獲得中共官媒環球日報前總編輯胡錫進回應，更以一篇長文介紹鄭麗文的政治生涯，直呼「認識她、期待她、要求她」。

胡錫進昨日在微博連發2篇貼文，先以長文介紹鄭麗文的政治歷程，稱她具跨黨派背景、曾參與野百合學運，早年加入民進黨、後因理念分歧轉投國民黨，並受國民黨前主席連戰邀請出任要職，形容鄭麗文「選舉與街頭運動經驗豐富、善於演說」，被國民黨內寄望為2026與2028年選戰的關鍵推手，直言國民黨此次改選「完成了世代交替」。

請繼續往下閱讀...

胡錫進提到，鄭麗文年輕時曾支持台獨，但其政治理念「在從政歷程中重新塑形」。如今她主張黨內改革與「藍白合」，並強調「台獨是騙局」，呼籲在「九二共識」基礎上追求兩岸和平發展。

此外，胡錫進在第二篇貼文中曬出鄭麗文的致詞片段：「中國國民黨在我的任內，我要讓全台灣每一個人，每一位台灣人，都可以自豪且自信地大聲說『我是中國人』。」他隨後評論：「讓我們從這句吶喊重新認識她，期待她，要求她，其他的俱往矣」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法