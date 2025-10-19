為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    鄭麗文2004年高雄選立委自稱學運領袖 訴求陳水扁舉辦台獨公投

    2025/10/19 10:20 記者侯承旭／高雄報導
    鄭麗文2004年參選高雄市立委落敗。（資料照）

    鄭麗文2004年參選高雄市立委落敗。（資料照）

    鄭麗文昨天當選中國國民黨主席，日後的走向備受關注，早年投身民進黨的鄭麗文，2002年退黨，2004年南下高雄以無黨籍身分參選區域立委，標榜是野百合學運領袖，當時的參選政見要求總統陳水扁立即舉辦台獨公投，否則民進黨應放棄假台獨主張。

    2004年立委選舉尚未實施單一選區制，高雄市第二選區立委應選5席、11人參選，鄭麗文退出民進黨後還未加入其他政黨，當年以無黨籍身分參選，選舉公報的職業欄寫著「火線雙嬌主持人」，學經歷則包括327凱達格蘭大道50萬人示威現場主持人、「民主行動聯盟」發起人、「族群平等行動聯盟」發起人、第三屆國代、台灣人權促進會秘書長、野百合學運領袖。

    鄭麗文的政見包括反對6108億凱子軍購、以免債留子孫，要求陳水扁立即舉辦台獨公投、否則民進黨及台聯應放棄騙選票的假台獨主張，制定愛台灣標準法、以免愛台灣淪為少數人特權，結合在野民主勢力、透過憲法發動倒閣、奪回國會多數組閣權等。

    當年投票結果，高雄市立委第二選區當選包括民進黨黃昭輝、民進黨郭玟成、台聯羅志明、親民黨邱毅、國民黨李復興，鄭麗文以2萬4780票落敗，排名第七。

