鄭麗文當選國民黨主席 學者杜聖聰：要重建國民黨的政治信任

鄭麗文當選國民黨主席，學者杜聖聰提醒鄭麗文要重建的是國民黨的政治信任。（資料照）

國民黨主席選舉一如預期，由網路聲量高的鄭麗文當選，各種政治解讀都出現，銘傳大學傳播學者杜聖聰也提出看法，他認為，鄭麗文上任後所面對的，不是「從零開始」的舞台，而是一個滿身舊傷的劇場。且鄭麗文要面對的是如何重建國民黨的政治信任。

杜聖聰認為，國民黨的難題，不只是老化與分裂，而是結構性的，那是一套從列寧式革命黨體制演化出來、卻被時代遺棄的政治DNA。它強調上下服從、講究權力分層、信任密室協商，這讓任何改革者都像在石室裡呼吸。鄭麗文若想推動改革，必須同時對抗兩個敵人：體制的惰性與派系的自我保存。

但鄭麗文腳底下的地面並不穩固，黨內的資源分配與利益協商仍然綑綁在地方派系的邏輯裡。鄭麗文須避免洪秀柱時期的教訓重演。洪秀柱曾經重新界定「中華民國在台灣」的政治敘事，最終卻孤立無援。鄭麗文若沒有更強的政治手腕、更廣的協調資源，很可能重蹈「令不出辦公室」的命運。鄭麗文團隊若不主動重塑敘事，而只是被動防守，那麼國民黨的兩岸角色，恐怕將徹底淪為一種歷史姿態。

他認為，鄭麗文團隊要重建的，不只是黨，而是一種政治信任。要面對深藍選民的忠誠焦慮、地方派系的現實算計、青年世代的情感疏離，以及民進黨強化的輿論結構。這4股力量，任何一股都足以讓她和未來的團隊折翼。當藍色的暮光退去，鄭麗文與國民黨面對的，不只是政治的考驗，而是關於「信任」與「世代」的第三條路。

