獨家》黃國昌索央廣機敏資料 安全單位：恐成攻擊計畫最完整素材

民眾黨主席黃國昌涉入指揮狗仔、駭客集團醜聞，昨又爆出黃辦今年曾向央廣索取褒忠分台10年來歷次發射機的全部工作數據資料及電費單等機敏資料。安全單位隨即展開分析，發現相關資料根本與採購、查弊無關，反而構成對關鍵基礎設施安全的潛在威脅，可能成為擬定攻擊計畫最完整的參考資料。

位於雲林的褒忠電台是央廣相當敏感的分台，一旦發生戰爭、央廣大直總台遭破壞，無法對中國及國際進行廣播，褒忠電台即為提供行政院使用的備用分台，由於距離中國近且靠海，平常還特別請保二總隊看守，是少數有保警維安的分台。

文件顯示，黃辦今年8月底依據4年前週刊揭露「央廣詐領補助款、消防設備」為由索資，要求央廣提供「分台遷建整併計畫」的詳細內容，同時索取央廣褒忠分台所有發射天線使用執照影本，以及2016年起歷次發射機的所有工作數據資料及電費單等。

安全單位盤點發現，黃國昌索資項目明顯超出一般查弊或行政監督所需，若掌握電費收據，可查對場址、饋線代碼、電力容量，回推電力饋線所在與電波發射規模；溫度紀錄可推估運作時段與頻率；天線角度則可推算指向及廣播涵蓋目標區域。

取得電壓電流及功率等技術資料，可推導出設備功率與運作狀態，一旦外洩，可能危及電台防護安全；真空管工作時數，可推估系統運作期間、頻率；至於取得人員值班紀錄，將可還原維安人力規模、勤務分配及輪替週期。

安全單位人士強調，相關索資當中最令人費解的，就是要求提供長期間的工作數據資訊，這些都與要「了解採購情形、查弊」等等無關。然而，這些長期且細緻的工作數據一旦被整合在一起，恰恰構成任何對關鍵基礎設施安全有破壞企圖、擬定攻擊計劃最完整的參考資料。

