為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    獨家》黃國昌索央廣機敏資料 安全單位：恐成攻擊計畫最完整素材

    2025/10/19 09:33 記者陳昀／台北報導
    民眾黨主席黃國昌日前受訪反駁，他接獲工會檢舉當然要查證、索資，反批媒體為了抹紅無所不用其極。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌日前受訪反駁，他接獲工會檢舉當然要查證、索資，反批媒體為了抹紅無所不用其極。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌涉入指揮狗仔、駭客集團醜聞，昨又爆出黃辦今年曾向央廣索取褒忠分台10年來歷次發射機的全部工作數據資料及電費單等機敏資料。安全單位隨即展開分析，發現相關資料根本與採購、查弊無關，反而構成對關鍵基礎設施安全的潛在威脅，可能成為擬定攻擊計畫最完整的參考資料。

    位於雲林的褒忠電台是央廣相當敏感的分台，一旦發生戰爭、央廣大直總台遭破壞，無法對中國及國際進行廣播，褒忠電台即為提供行政院使用的備用分台，由於距離中國近且靠海，平常還特別請保二總隊看守，是少數有保警維安的分台。

    文件顯示，黃辦今年8月底依據4年前週刊揭露「央廣詐領補助款、消防設備」為由索資，要求央廣提供「分台遷建整併計畫」的詳細內容，同時索取央廣褒忠分台所有發射天線使用執照影本，以及2016年起歷次發射機的所有工作數據資料及電費單等。

    安全單位盤點發現，黃國昌索資項目明顯超出一般查弊或行政監督所需，若掌握電費收據，可查對場址、饋線代碼、電力容量，回推電力饋線所在與電波發射規模；溫度紀錄可推估運作時段與頻率；天線角度則可推算指向及廣播涵蓋目標區域。

    取得電壓電流及功率等技術資料，可推導出設備功率與運作狀態，一旦外洩，可能危及電台防護安全；真空管工作時數，可推估系統運作期間、頻率；至於取得人員值班紀錄，將可還原維安人力規模、勤務分配及輪替週期。

    安全單位人士強調，相關索資當中最令人費解的，就是要求提供長期間的工作數據資訊，這些都與要「了解採購情形、查弊」等等無關。然而，這些長期且細緻的工作數據一旦被整合在一起，恰恰構成任何對關鍵基礎設施安全有破壞企圖、擬定攻擊計劃最完整的參考資料。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播