    首頁 > 政治

    關注國民黨主席選舉 美聯社：TikTok千支影片引中國介選疑雲

    2025/10/19 08:59 編譯陳成良／綜合報導
    鄭麗文當選國民黨主席，美聯社聚焦中國介選與鄭麗文改革形象。（資料照，記者方賓照攝）

    美聯社報導，台灣主要在野黨國民黨週六選出前立委鄭麗文為新任黨主席，此次選舉被指控有中國介入的陰影。鄭麗文以改革派形象，大幅領先擊敗前台北市長郝龍斌等人。美聯社分析，這位新主席的路線，將影響台灣對北京的關係，以及其國內外多項關鍵政策的走向。

    報導中將國民黨定義為「親中政黨」（China-friendly party），並指出儘管連續三次在總統大選中敗給「傾向獨立的執政黨民進黨」，國民黨仍在台灣保有強大的政治影響力。報導提到，國民黨與其盟友在立法院擁有足夠席次形成多數聯盟，並在數月前挺過了兩次罷免選舉。

    報導分析，預計11月上任的鄭麗文，將主導國民黨參與2026年地方選舉，並可能在2028年推出候選人，挑戰現任總統賴清德的民進黨。鄭麗文在競選期間，曾誓言將國民黨從「綿羊」變成「獅子」，並提及她曾是民進黨員的背景。

    中國介選成焦點 鄭麗文駁斥「廉價標籤」

    美聯社也聚焦此次選舉中的中國介選指控。報導引述國民黨內郝龍斌的支持者趙少康的說法，稱中國涉及有組織的干預，並舉例攻擊郝龍斌、支持鄭麗文的影片。

    報導同時引述台灣國安局長蔡明彥的說法，指出在TikTok上發現超過1000支討論此次選舉的影片，以及23個發布相關內容的YouTube帳號，其中超過一半的YouTube帳號位於台灣境外。

    對此，鄭麗文駁斥中國影響其政黨的指控為「非常廉價的標籤」，並敦促政治人物回歸理性。中國國台辦發言人陳斌華則稱，鄭麗文的當選是國民黨內部事務，部分中國網民的看法不代表政府立場。

