為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鄭麗文當選引藍議員憂心 邱于軒：怕被貼「紅+統」標籤

    2025/10/19 08:52 記者葛祐豪／高雄報導
    郝龍斌選前到高雄拉票，邱于軒（右）、白喬茵（左二）曾出席力挺。（資料照，記者葛祐豪攝）

    郝龍斌選前到高雄拉票，邱于軒（右）、白喬茵（左二）曾出席力挺。（資料照，記者葛祐豪攝）

    選前高喊「我是中國人」的前立委鄭麗文當選國民黨主席，不過兩位相當有戰力的國民黨高雄市議員都表達憂心，邱于軒表示「真的很難過」，希望兩岸論述不要輕易被貼上「紅+統」標籤；另一高雄市議員白喬茵呼籲「鄭主席不要再把國民黨拖進親共的泥淖」。

    邱于軒選前曾現身支持郝龍斌，表示對選舉結果「真的很難過」，她深信，國民黨未來的挑戰只會更艱難，唯有更團結，才能走得更遠，恭喜鄭麗文主席，也誠摯感謝朱立倫主席過去的付出。

    對國民黨的未來，邱于軒有三個期待，首先，期待鄭麗文的兩岸論述，「讓我們在綠大於藍的南部不會輕易的被貼上『紅+統』標籤」；其次，期待鄭麗文能實現承諾，真正進駐南台灣，帶著基層一起戰；第三，期待鄭麗文對於藍白合所發表的「該讓就讓」，是為了集結在野力量，而非讓國民黨元氣大傷。

    白喬茵：別再把國民黨拖進親共泥淖

    另一位選前也現身力挺郝龍斌的市議員白喬茵則說，先祝福鄭麗文未來可以團結各方，帶領國民黨贏得2026縣市長選舉，再乘著勝利的氣旋，繼續讓2028年有機會政黨輪替。

    白喬茵強調，國民黨歷經多次地方民意洗禮，早已是一個信奉民主、以台灣利益為優先的政黨，希望新任黨主席有這樣的自知之明，「不要再把國民黨拖進一個親共的泥淖，讓地方基層民代得不停地費力撕標籤」，所以請新任主席在公開場合的發言務必謹慎，不要再喊一些會嚇跑中間選民的言論，這艘船不好開，但起碼得想辦法避開顯眼的冰山。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播