鄭麗文當選引藍議員憂心 邱于軒：怕被貼「紅+統」標籤

郝龍斌選前到高雄拉票，邱于軒（右）、白喬茵（左二）曾出席力挺。（資料照，記者葛祐豪攝）

選前高喊「我是中國人」的前立委鄭麗文當選國民黨主席，不過兩位相當有戰力的國民黨高雄市議員都表達憂心，邱于軒表示「真的很難過」，希望兩岸論述不要輕易被貼上「紅+統」標籤；另一高雄市議員白喬茵呼籲「鄭主席不要再把國民黨拖進親共的泥淖」。

邱于軒選前曾現身支持郝龍斌，表示對選舉結果「真的很難過」，她深信，國民黨未來的挑戰只會更艱難，唯有更團結，才能走得更遠，恭喜鄭麗文主席，也誠摯感謝朱立倫主席過去的付出。

對國民黨的未來，邱于軒有三個期待，首先，期待鄭麗文的兩岸論述，「讓我們在綠大於藍的南部不會輕易的被貼上『紅+統』標籤」；其次，期待鄭麗文能實現承諾，真正進駐南台灣，帶著基層一起戰；第三，期待鄭麗文對於藍白合所發表的「該讓就讓」，是為了集結在野力量，而非讓國民黨元氣大傷。

白喬茵：別再把國民黨拖進親共泥淖

另一位選前也現身力挺郝龍斌的市議員白喬茵則說，先祝福鄭麗文未來可以團結各方，帶領國民黨贏得2026縣市長選舉，再乘著勝利的氣旋，繼續讓2028年有機會政黨輪替。

白喬茵強調，國民黨歷經多次地方民意洗禮，早已是一個信奉民主、以台灣利益為優先的政黨，希望新任黨主席有這樣的自知之明，「不要再把國民黨拖進一個親共的泥淖，讓地方基層民代得不停地費力撕標籤」，所以請新任主席在公開場合的發言務必謹慎，不要再喊一些會嚇跑中間選民的言論，這艘船不好開，但起碼得想辦法避開顯眼的冰山。

